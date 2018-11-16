На Ставрополье обнаружили «черную дыру» в начавшейся «мусорной реформе»

Региональный оператор по обращению с отходами в Ставропольском крае – ООО «Эко-Сити» выявил опасную законодательную лазейку, которая позволяет выводить из легального поля огромное количество отходов. Речь идет о малом и среднем бизнесе, который фактически перестал быть подконтрольным природоохранным ведомствам и может декларировать минимальное количество мусора, чтобы платить меньше за его вывоз.

В конце августа региональный оператор начал получать вал заявок от предприятий на переоформление договоров – клиенты хотели снизить декларируемый объем отходов.

«Приходит индивидуальный предприниматель и говорит: у меня был с вами договор на 3 кубометра, сделайте, пожалуйста, на 1,5. Мы спрашиваем: в связи с чем такое уменьшение? “А нету у меня мусора”, - отвечает человек», - рассказал исполнительный директор ООО “Эко-Сити” Евгений Сабельников.

Малый бизнес ссылается на два нормативных акта. Во-первых, в 2009 году малые предприятия освободили от обязанности составлять и согласовывать ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. А в 2016 году правительство РФ разрешило малому и среднему бизнесу платить за вывоз мусора или по нормативу, или по фактическому объему.

Теперь любое юридическое лицо, если оно относится к малому бизнесу, может заявить любой объем своих отходов, и проверить его практически невозможно.

«В 2009 году малый и средний бизнес переведен на декларативную форму отчетности по отходам. По сути, у них основным документом для составления отчета стал акт выполненных работ от мусоровывозящей организации», - говорит исполнительный директор консалтинговой компании «ЭкоЛайф» Павел Степанян.

Региональный оператор на Ставрополье попытался получить реальные данные об объемах производимого организациями мусора из проектов ПНООЛР прошлых лет. Эти данные хранятся в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды края. Однако на запрос «Эко-Сити» в ведомстве ответили, что из-за несовершенства базы данных не могут найти нужные сведения.

По словам Евгения Сабельникова, массовое снижение заявленных объемов отходов в организациях говорит об одном – мусор уходит «налево». Ведь на деле отходов не становится меньше, просто их утилизируют по серым схемам.

«Это растущий черный рынок демпингового вывоза. Пользуясь бездействием прокуратуры, правоохранительных и природоохранных органов, частные перевозчики активно используют серую схему: вывозят ТКО как отходы другой категории, и предоставляют своим клиентам “кривые” документы», - говорит Сабельников.

Эти неучтенные отходы оказываются на несанкционированных свалках в лесополосах, на окраинах городов и даже в природоохранных зонах. Убирать свалки предстоит опять же региональному оператору, а оплачивать – местным бюджетам. Таким образом, за «экономию» недобросовестных бизнесменов платят налогоплательщики.