Поддержавашая Цеповяза глава амурской ОНК уволилась по требованию Общественной палаты
Руководитель амурской общественной наблюдательной комиссии Наталья Охотникова покинула свои пост после требований Общественной палаты сменить главу регионального ОНК.
Данные требования были высказаны после того, как Охотникова выставила в социальной сети пост в поддержку члена кубанской ОПГ Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской.
Член Общественной палаты Диана Гурцкая инициировала вопрос об отзыве Натальи Охотниковой с должности главы Общественной наблюдательной комиссии в Амурской области. Гурцкая высказала свои сожаления о том, что в свое время Общественная палата поддержала данную кандидатуру на пост главы регионального ОНК. За это она попросила прощения у семей родственников жертв «банды из Кущевки».
Данное требование было вызвано постом Охотниковой в инстаграм, в котором она высказалась в поддержку Вячеслава Цеповяза.
На фото Цеповяз Вячестав Андреевич – известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер, комментирует экс-глава ОНК в Амурской области снимки члена ОПГ, сделанный в мужской колонии строгого режима.
В свое оправдание Охотникова заявила, что выложенный ею пост был предоставлен адвокатом Цеповяза из его уголовного дела, а её единственной ошибкой в данном случае является то, что она не подписала источник данного текста.
В настоящий момент Наталья Охотникова добровольно оставила свой пост руководителя амурской ОНК, сообщает РБК.
Также напомним, в конце октября 2018 года СМИ опубликовали снимки, на которых Вячеслав Цеповяз, сообщник главаря банды, убившей в станице Кущевской 12 человек, ест икру, крабов и жарит шашлыки в исправительном учреждении. ФСИН пояснила, что данные фотографии датированы 2015 годом. Центральный аппарат СКР обещал проконтролировать проверку действий сотрудников колонии, а Генпрокуратура высказала требование возбудить уголовное дел против ее руководства.