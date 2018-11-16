Поддержавашая Цеповяза глава амурской ОНК уволилась по требованию Общественной палаты

Данные требования были высказаны после того, как Охотникова выставила в социальной сети пост в поддержку члена кубанской ОПГ Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской.

Член Общественной палаты Диана Гурцкая инициировала вопрос об отзыве Натальи Охотниковой с должности главы Общественной наблюдательной комиссии в Амурской области. Гурцкая высказала свои сожаления о том, что в свое время Общественная палата поддержала данную кандидатуру на пост главы регионального ОНК. За это она попросила прощения у семей родственников жертв «банды из Кущевки».

Данное требование было вызвано постом Охотниковой в инстаграм, в котором она высказалась в поддержку Вячеслава Цеповяза.

На фото Цеповяз Вячестав Андреевич – известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер, комментирует экс-глава ОНК в Амурской области снимки члена ОПГ, сделанный в мужской колонии строгого режима.

В свое оправдание Охотникова заявила, что выложенный ею пост был предоставлен адвокатом Цеповяза из его уголовного дела, а её единственной ошибкой в данном случае является то, что она не подписала источник данного текста.

В настоящий момент Наталья Охотникова добровольно оставила свой пост руководителя амурской ОНК, сообщает РБК.