Посёлок-призрак Горельский будет ликвидирован в Свердловской области

С 2002 года в посёлке Горельский Невьянского городского округа отсутствовали жители. Соответственно никакой инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений и иных объектов недвижимого имущества в Горельском не имеется.