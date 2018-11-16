Посёлок-призрак Горельский будет ликвидирован в Свердловской области
Сегодня, 07:30ОбществоФото: pxhere.com
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Городская дума Невьянска внесла в Заксобрание Свердловской области законопроект о ликвидации посёлка Горельский, на территории которого длительное время уже никто не живёт.
С 2002 года в посёлке Горельский Невьянского городского округа отсутствовали жители. Соответственно никакой инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений и иных объектов недвижимого имущества в Горельском не имеется.
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Фото: РИА «Новый день», newdaynews.ru
15 ноября Невьянская городская дума обратилась к областному Законодательному собранию с предложением ликвидировать посёлок и подала соответствующий законопроект, сообщает РИА «Новый день».
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