Прибывший в Приморский край премьер-министр РФ поддержал проекты Олега Кожемяко
16 ноября в Приморский край с визитом прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Во время встречи с врио губернатора Олегом Кожемяко Медведев поддержал нововведения, планируемые Кожемяко.
В ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым были рассмотрены основные проблемы, касающиеся Приморского края.
Дмитрий Медведев поддержал решения Олега Кожемяко и вице-премьера Юрия Трутнева об отмене обязательной установки системы оповещения ГЛОНАСС на праворульные автомобили, поскольку данная мера способствовала увеличению стоимости ввозимых машин. Председатель Правительства РФ обещал направить поручение о подготовке временного порядка ввоза праворульных автомобилей без системы «ЭРА ГЛОНАСС».
Также во время встречи была затронута тема разрушенных мостов в Приморье. 149 мостов Приморском крае находятся в аварийном состоянии, еще 400 – требуют ремонта. Олег Кожемяко рассказал о ряде мер, которые планируется предпринять в 2019 году с целью восстановления мостов, однако врио губернатора Приморского края отметил, что для обеспечения сообщения по территории края требуются дополнительные средства со стороны Правительства РФ совместно с Минтрансом России.
Кроме того, Кожемяко обратился к Медведеву с просьбой включить Приморский край в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. Дмитрий Медведев предложил подготовить все необходимые документы для участия в проекте, сообщает «Восток Медиа».