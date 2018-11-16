Прибывший в Приморский край премьер-министр РФ поддержал проекты Олега Кожемяко

Также во время встречи была затронута тема разрушенных мостов в Приморье. 149 мостов Приморском крае находятся в аварийном состоянии, еще 400 – требуют ремонта. Олег Кожемяко рассказал о ряде мер, которые планируется предпринять в 2019 году с целью восстановления мостов, однако врио губернатора Приморского края отметил, что для обеспечения сообщения по территории края требуются дополнительные средства со стороны Правительства РФ совместно с Минтрансом России.