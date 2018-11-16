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«Россети» полностью готовы к зиме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Россети» полностью готовы к зиме

Сегодня, 16:46ОбществоФото: rosseti.ru/press
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