«Россети» полностью готовы к зиме

Паспорта готовности компании получат в течение пяти дней, пишут «Новые известия». По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, специалисты компании готовы работать очень в плотном графике, независимо от времени года и погоды.

Поскольку зимний сезон уже фактически начался, задачей компании станет обеспечение эффективности прохождения максимальной нагрузки. Для этого нужно преодолеть прошлогодние показатели. В этом помогут высокая готовность персонала, техническая оснащенность и централизованная система управления электросетевым комплексом, она позволит максимально быстро реагировать на возникающие нештатные ситуации.

К осенне-зимнему сезону готовы более 49 тысяч специалистов компании, а это почти 10 тысяч аварийных бригад, в том числе – 583 мобильных. Если будет необходимо, то к ликвидации последствий погодных явлений и технологических сбоев привлекут 23 тысячи единиц специальной техники. В распоряжении персонала более 5 тысяч единиц оборудования энергопитания, полностью готового к использованию. Полностью укомплектован и аварийный запас.

Большое внимание «Россети» уделяют и тренировке сотрудников. Компания уже провела 156 учений, в том числе и масштабные сборы в Дагестане с участием 15 дочерних предприятий ГК. Учения под руководством Федерального штаба совместно с МЧС России прошли и в ЦФО.