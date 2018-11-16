Шесть сайтов по продаже рыб из Красной книги были заблокированы в Екатеринбурге
Сегодня, 21:04ОбществоФото: pxhere.com
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В Екатеринбурге были заблокированы шесть сайтов, на которых была размещена информация о продаже рыб, которые занесены в Красную книгу РФ.
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В списке рыб на продажу числились таймень, нельма и сиг. Сайты находились в свободном доступе, зайти на них и ознакомится с их содержанием мог любой пользователь. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по решению суда информация о продаже редких видов рыб была изъята из публичного доступа, сайты были заблокированы.
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