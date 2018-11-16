Цирк продолжит работу: решение о закрытии цирка в Екатеринбурге обжалуют в суде
Сегодня, 17:48ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Закрытий цирка в Екатеринбурге отложено до вынесения решения по апелляции, поступившей в суд от представителей Росгосцирка.
Сюжеты: Екатеринбург
В облсуде рассмотрят обжалование решения о прекращении работы екатеринбургского цирка, дата заседания пока что не назначена. Екатеринбургский цирк будет работать до вынесения окончательного решения, сообщает пресс-служба суда, сообщает Znak.com.
Напомним, что иск о прекращении работы цирка с 1 ноября из-за невыполнения пожарных предписаний подала прокуратора, вследствие чего Анатолий Марчевский был отстранен от должности директора учреждения.
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