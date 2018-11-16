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Цирк продолжит работу: решение о закрытии цирка в Екатеринбурге обжалуют в суде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цирк продолжит работу: решение о закрытии цирка в Екатеринбурге обжалуют в суде

Сегодня, 17:48ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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