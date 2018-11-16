Жители Нижнего Тагила просят обустроить пешеходную дорожку на ул. Алтайской

В Нижнем Тагиле жителям частного сектора на Вагонке приходится идти вдоль дороги с оживленным движением из-за отсутствия пешеходной дорожки на участке ул. Алтайская от ул. Советской до пер. Оплетина.

Ежедневно мы с детьми передвигаемся по обочине дороги ул. Алтайская. Оживленная трасса, четыре полосы, едут как и легковые, так и большегрузы. Неоднократно там происходили наезды на людей со смертельным исходом,сообщает жительница микрорайона «Валегин Бор».

Горожане отмечают, что на указанной территории находится 280 домов частного сектора, среди жителей есть семьи с детьми и пожилые люди. Местная жительница сообщает, что в сырое время года вдоль дороги образуются лужи, а зимой грязь замерзает и образуется гололед, что может привести к травмам и риску угодить под едущий автомобиль.

На фотографиях, сделанных местными жителями, видно, что пешеходная дорожка на указанном участке улицы отсутствует, а пешеходы совершают движение вдоль дороги. Также обочина дороги покрыта наледью. В визуальной доступности находятся жилые частные дома.

На записи, предоставленной жительницей района, видно, что на дороге осуществляется остановка общественного транспорта и высадка пассажиров, которые также движутся по обочине.

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Общественники рекомендуют местным жителям обратиться в районную администрацию с заявкой на обустройство территории.