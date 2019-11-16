Не застрять в «девяностых». Интервью главы управления культуры Нижнего Тагила
В начале ноября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал управление культуры за срыв сроков по освоению средств. Начальник ведомства Светлана Юрчишина объяснила TagilCity.ru, что с освоением бюджета проблем нет, но есть другие, а также подробно рассказала о работе управления в 2019 году и планах на следующий.
О бюджете
Есть несколько кошельков, чтобы творить, а не вытворять. Есть муниципальный — это то, что закладывает в бюджет города Нижний Тагил, есть областной — это грантовая основа. Есть федеральный кошелек, который не идет в чистом виде — он делится. В рамках нацпроекта трём школам было выделено 7 миллионов 120 тысяч рублей. Мы идём в графике, завершаем мы эту работу к 30 ноября, но есть свои сложности. Минкультуры РФ сделало ограничение: музыкальные инструменты — только отечественного производства. А средства выделены всем музыкальным школам России, которые ринулись к одному изготовителю (у нас есть монополисты по баянам, и также нет аналогов по струнным инструментам). Здесь есть риски, что инструмент может не прийти в срок, но от всех фирм у нас есть гарантийные выписки, что мы должны успеть в срок.
О доходности культурных мероприятий
Мы оказались в десятке худших. Это говорит о том, что в Нижнем Тагиле очень много бесплатных мероприятий. Я была очень расстроена, когда увидела, что мы прилично проиграли по заполняемости залов в кинотеатре «Красногвардеец». Нам министерство культуры сделало замечание. Предложены мероприятия по работе с предприятиями, с образовательными учреждениями. Это будет минимальная цена — 10 рублей. Минусы свои знаем, скажу в общем — человеческий фактор, поэтому будем принимать очень волевые решения. По нашим прогнозам, будет приток зрителей.
О городских праздниках и приглашённых звёздах
На 9 мая в 2019 году мы потратили свыше 400 тысяч рублей, а на День города более трёх миллионов рублей. После проведения Дня города мы сразу же начали готовиться к следующему. Увеличиваем количество площадок, но пока за пределы центра выйти не можем. Площадки — Лисья гора, площадь у Современника, набережная Тагильского пруда. Думаю, что с открытием Пионерского сквера появится еще одна площадка для работы. Парк Народный планируем привлечь в следующем году. Хочется в каждом районе, и творческий ресурс есть, но финансовые средства не позволяют.
[При выборе артистов для выступления в День города] самое первое, от чего мы отталкиваемся — это цена. И от нее уже работаем по тем артистам, которые свободны в этот период, укладываемся ли мы в смету, технический райдер (свет, аппаратура, перелет, трансфер). Есть еще бытовой райдер. Делаем выписку тех артистов, что нам подходят, и отправляем на рассмотрение главе города, а он уже принимает решение. Конечно, рекомендации даем. На День города мы не можем взять слишком молодого артиста, потому что публика у нас разная. Выбор звезды — это ответственное дело, и я знаю, что всем не угодить. Но в моей практике мы не угадали только один раз — это с Анитой Цой.
Всероссийский фестиваль малых городов в Нижнем Тагиле
В сентябре мы обратились с письмом к губернатору с предложением, чтобы провести фестиваль в 2022 году. Нас поддержало министерство культуры свердловской области и [артист и организатор] Евгений Миронов. Это будет знаковое событие, потому что Нижний Тагил прозвучит на всю Россию. Мы знаем, сколько это будет стоить — больше семи миллионов рублей, но здесь поддержка области будет безусловно, Процентное соотношение пока не обсуждалось, но область берет на себя больший процент.
Культурный центр на Гальянке
ГГМ — спальный район, спортивных объектов много, а учреждений культуры практически нет. На сегодняшний день там три филиала библиотеки, два филиала музыкальной школы № 3 и один класс художественной школы. Нам выделены средства на строительство культурного центра. Это очень нужное решение. Это должен быть центр, который объединит в себе выставочные залы, концертную площадку, закупить можно кино- и видеоаппаратуру. В следующем году будем делать проектно-сметную документацию, будем думать, как он будет выглядеть.
Дом Булата Окуджавы
Нарвались на непорядочного подрядчика, поэтому потеряли полтора года. Сейчас мы снова объявляем конкурс на проектно-сметную документацию она будет готовиться до мая 2020 года, и мы проведём ремонт. Все эти объекты есть в плане трехсотлетия города. В идеале мы их должны запустить к 2022 году.
Еще у нас есть большой фестиваль, посвященный творчеству Булата Окуджавы, который поддерживается Министерством культуры. В 2019 году он состоялся в шестой раз, и в этом году мы поменяли команду, привлекли другого режиссера — Марину Ивановну Сакову. Она предложила сделать квартирник, и все зрители были довольны.
Цифровая библиотека
Есть федеральная программа «Культура», в которую входит три программы — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Наша цифровая библиотека в этом направлении идёт в ногу со временем. Это огромный электронный ресурс, который имеет доступы к библиотекам Ельцина, Белинского. Оцифровка идет не только книг и журналов, но и произведений искусств, поэтому наши два музея уже вовлечены в данный процесс. Муниципалитет и министерство культуры выделяли средства на оборудование для оцифровки — специальные сканеры и компьютеры. До 2025 года мы должны оцифровать все произведения искусства и все музейные предметы, а в музее ИЗО таких предметов — больше 9 тысяч, в музее Горнозаводского Урала — более 500 тысяч.
Драмтеатр
После реконструкции идёт наплыв ярких молодых режиссёров. За последние три года у нас идут постановки только с приглашенными режиссерами и продукт с каждым годом растёт. Нет застоя, нет одинакового — у каждого режиссера свое видение. Сам режиссер советуется с художественным руководителем Игорем Булыгиным и коллегиально принимается решение. Труппа — 45 человек. Деление артистов на гастрольных или работающих в стационаре нет.
Попадание на фестивали различных уровней говорит о росте театра. Уже два года подряд Драм был приглашен на Всероссийский фестиваль малых городов. В этом году он прошёл в Волгоградской области в городе Камышин, где участвовали 17 театров.
Филармония
У нас осталось замечание, касающееся пожарных предписаний. Самое главное, что мы должны сделать — это заменить кресла. Но до конца года мы это не исполним. Счетная палата об этом знает, потому что это требует в районе 15 миллионов рбулей, а таких средств нет. Сейчас у нас планируется капитальный ремонт, составляется проектно-сметная документация. Работа ведется, поэтому в капитальный ремонт это нарушение устранится.
Новый молодёжный театр
[Бывший глава Молодёжного театра Владимир] Вейде застрял в 90-х годах. Было видно, что он болен этим театром, но за 25 лет [его правления] развитие Молодёжного театра остановилось на 12 году. Он был основным режиссером, поэтому появилось однообразие. И характер у него — он не хотел дружить с другими режиссерами. Мы меняемся, подстраиваемся под законодательство, а Владимир Давыдович отказывался под него подстраиваться. Ему задают вопрос: «Как вы будете продвигать новый спектакль?» Он отвечает: «Ножками». Так мы делали, когда не было интерната. Ну, не принимает человек этого.
[Нынешний директор НМТ] Наталья Мозжакова пытается наверстать упущенное за год. Мы знали друг друга заочно [до её назначения]. Это очень уважаемый человек в театральной сфере Свердловской области. Мы приняли решение комиссией в девять человек, что возглавить театр должна она, абсолютно новый [в Нижнем Тагиле] человек, у которого нет любимчиков. Ей нужно время, чтобы привыкнуть, потому что Нижний Тагил и Серов отличаются по количеству жителей и уровню культуры (если там 5 театров, то у нас их 22), но она справляется. Я думаю, что года через три мы услышим о новом Молодежном театре.
В техническом плане он очень устарел, и теперь Наталья Владимировна приводит его в соответствие. К концу года будет готова проектно-сметная документация на капитальный ремонт молодежного театра, поэтому мы будем знать сколько нам надо будет средств. В проектно-сметной документации мы рассчитываем не только внутреннюю отделку, но и фасад и территорию. Там очень большая территория, её надо приводить в порядок. У нас есть задумки сделать летнюю сцену, чтобы работать в летний период в хорошую погода. Будет перенесена и сделана стоянка для автомобилей. Я думаю, что два объекта не возьмет министерство культуры Свердловской области. Это тяжело будет. Но мы будем стараться. Сейчас мы выиграли грант, у нас заменены кресла, Наталья Владимировна вместе с подрядной организацией отремонтировала кровлю, [Мэр Нижнего Тагила] Владислав Пинаев пошёл навстречу — выделил средства на звуковое и световое оборудование.
Театр кукол
С новым требованиями об объектах культурного наследия мы столкнулись неожиданно. Театр кукол располагается между проспектом Ленина и улицей Карла Маркса, зажат между 11 зданиями. По проспекту Ленина все здания — объекты культурного наследия, которые муниципалитет должны сохранить и сделать охранные зоны. Признаюсь, мы были не готовы, но сейчас мы наверстываем, завершаем проектно-сметную документацию по реконструкции — осталось чуть-чуть, чтобы переходить к стройке. Реконструкция будет стоить 730 миллионов рублей, из них 260 млн — оборудование: свет, звук, механика, сцена. Следующий этап — договор с Санкт-Петербургской фирмой на проект, по которому Театр кукол не испортит вид всех этих 11 зданий. Театр будет немного увеличен в размерах, но будет вписан в тот архитектурный ансамбль, который нам диктует центральная часть. Мы поставили себе цель, чтобы к февралю 2020 года у нас был полный пакет документов на утверждение госэкспертизы. С министерствов культуры Свердловской области у нас уже есть договоренность на вхождение в федеральную программу, где великолепный процент для муниципалитета на софинансирование: федерация даёт 92% (это просто удача!), а 8% выделяет город вместе с областью.
Маленький театр
Это профессиональные артисты, режиссер. У меня нет никакой обиды ни к артистам, ни к кому из сотрудников. Мы намерены с ними сотрудничать, привлекать к мероприятиям. Сейчас, если появится такая возможность, нужно найти точки соприкосновения. Если меня позовут [на представление], я с удовольствием схожу.