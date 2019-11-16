Не застрять в «девяностых». Интервью главы управления культуры Нижнего Тагила

О бюджете

Есть несколько кошельков, чтобы творить, а не вытворять. Есть муниципальный — это то, что закладывает в бюджет города Нижний Тагил, есть областной — это грантовая основа. Есть федеральный кошелек, который не идет в чистом виде — он делится. В рамках нацпроекта трём школам было выделено 7 миллионов 120 тысяч рублей. Мы идём в графике, завершаем мы эту работу к 30 ноября, но есть свои сложности. Минкультуры РФ сделало ограничение: музыкальные инструменты — только отечественного производства. А средства выделены всем музыкальным школам России, которые ринулись к одному изготовителю (у нас есть монополисты по баянам, и также нет аналогов по струнным инструментам). Здесь есть риски, что инструмент может не прийти в срок, но от всех фирм у нас есть гарантийные выписки, что мы должны успеть в срок.

Пинаев раскритиковал управление культуры Нижнего Тагила за неосвоение бюджета

О доходности культурных мероприятий

Мы оказались в десятке худших. Это говорит о том, что в Нижнем Тагиле очень много бесплатных мероприятий. Я была очень расстроена, когда увидела, что мы прилично проиграли по заполняемости залов в кинотеатре «Красногвардеец». Нам министерство культуры сделало замечание. Предложены мероприятия по работе с предприятиями, с образовательными учреждениями. Это будет минимальная цена — 10 рублей. Минусы свои знаем, скажу в общем — человеческий фактор, поэтому будем принимать очень волевые решения. По нашим прогнозам, будет приток зрителей.

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О городских праздниках и приглашённых звёздах

На 9 мая в 2019 году мы потратили свыше 400 тысяч рублей, а на День города более трёх миллионов рублей. После проведения Дня города мы сразу же начали готовиться к следующему. Увеличиваем количество площадок, но пока за пределы центра выйти не можем. Площадки — Лисья гора, площадь у Современника, набережная Тагильского пруда. Думаю, что с открытием Пионерского сквера появится еще одна площадка для работы. Парк Народный планируем привлечь в следующем году. Хочется в каждом районе, и творческий ресурс есть, но финансовые средства не позволяют.

[При выборе артистов для выступления в День города] самое первое, от чего мы отталкиваемся — это цена. И от нее уже работаем по тем артистам, которые свободны в этот период, укладываемся ли мы в смету, технический райдер (свет, аппаратура, перелет, трансфер). Есть еще бытовой райдер. Делаем выписку тех артистов, что нам подходят, и отправляем на рассмотрение главе города, а он уже принимает решение. Конечно, рекомендации даем. На День города мы не можем взять слишком молодого артиста, потому что публика у нас разная. Выбор звезды — это ответственное дело, и я знаю, что всем не угодить. Но в моей практике мы не угадали только один раз — это с Анитой Цой.

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Всероссийский фестиваль малых городов в Нижнем Тагиле

В сентябре мы обратились с письмом к губернатору с предложением, чтобы провести фестиваль в 2022 году. Нас поддержало министерство культуры свердловской области и [артист и организатор] Евгений Миронов. Это будет знаковое событие, потому что Нижний Тагил прозвучит на всю Россию. Мы знаем, сколько это будет стоить — больше семи миллионов рублей, но здесь поддержка области будет безусловно, Процентное соотношение пока не обсуждалось, но область берет на себя больший процент.

Культурный центр на Гальянке

ГГМ — спальный район, спортивных объектов много, а учреждений культуры практически нет. На сегодняшний день там три филиала библиотеки, два филиала музыкальной школы № 3 и один класс художественной школы. Нам выделены средства на строительство культурного центра. Это очень нужное решение. Это должен быть центр, который объединит в себе выставочные залы, концертную площадку, закупить можно кино- и видеоаппаратуру. В следующем году будем делать проектно-сметную документацию, будем думать, как он будет выглядеть.

На Гальянке планируется строительство культурного центра за 25 миллионов рублей

Дом Булата Окуджавы

Нарвались на непорядочного подрядчика, поэтому потеряли полтора года. Сейчас мы снова объявляем конкурс на проектно-сметную документацию она будет готовиться до мая 2020 года, и мы проведём ремонт. Все эти объекты есть в плане трехсотлетия города. В идеале мы их должны запустить к 2022 году.

Еще у нас есть большой фестиваль, посвященный творчеству Булата Окуджавы, который поддерживается Министерством культуры. В 2019 году он состоялся в шестой раз, и в этом году мы поменяли команду, привлекли другого режиссера — Марину Ивановну Сакову. Она предложила сделать квартирник, и все зрители были довольны.

Проект реконструкции «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле обойдётся в 2,5 миллиона рублей

Цифровая библиотека

Есть федеральная программа «Культура», в которую входит три программы — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Наша цифровая библиотека в этом направлении идёт в ногу со временем. Это огромный электронный ресурс, который имеет доступы к библиотекам Ельцина, Белинского. Оцифровка идет не только книг и журналов, но и произведений искусств, поэтому наши два музея уже вовлечены в данный процесс. Муниципалитет и министерство культуры выделяли средства на оборудование для оцифровки — специальные сканеры и компьютеры. До 2025 года мы должны оцифровать все произведения искусства и все музейные предметы, а в музее ИЗО таких предметов — больше 9 тысяч, в музее Горнозаводского Урала — более 500 тысяч.

Драмтеатр

После реконструкции идёт наплыв ярких молодых режиссёров. За последние три года у нас идут постановки только с приглашенными режиссерами и продукт с каждым годом растёт. Нет застоя, нет одинакового — у каждого режиссера свое видение. Сам режиссер советуется с художественным руководителем Игорем Булыгиным и коллегиально принимается решение. Труппа — 45 человек. Деление артистов на гастрольных или работающих в стационаре нет.

Попадание на фестивали различных уровней говорит о росте театра. Уже два года подряд Драм был приглашен на Всероссийский фестиваль малых городов. В этом году он прошёл в Волгоградской области в городе Камышин, где участвовали 17 театров.

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Филармония

У нас осталось замечание, касающееся пожарных предписаний. Самое главное, что мы должны сделать — это заменить кресла. Но до конца года мы это не исполним. Счетная палата об этом знает, потому что это требует в районе 15 миллионов рбулей, а таких средств нет. Сейчас у нас планируется капитальный ремонт, составляется проектно-сметная документация. Работа ведется, поэтому в капитальный ремонт это нарушение устранится.

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Новый молодёжный театр

[Бывший глава Молодёжного театра Владимир] Вейде застрял в 90-х годах. Было видно, что он болен этим театром, но за 25 лет [его правления] развитие Молодёжного театра остановилось на 12 году. Он был основным режиссером, поэтому появилось однообразие. И характер у него — он не хотел дружить с другими режиссерами. Мы меняемся, подстраиваемся под законодательство, а Владимир Давыдович отказывался под него подстраиваться. Ему задают вопрос: «Как вы будете продвигать новый спектакль?» Он отвечает: «Ножками». Так мы делали, когда не было интерната. Ну, не принимает человек этого.

Худрук «Молодежного театра» в Нижнем Тагиле Владимир Вейде уволен

[Нынешний директор НМТ] Наталья Мозжакова пытается наверстать упущенное за год. Мы знали друг друга заочно [до её назначения]. Это очень уважаемый человек в театральной сфере Свердловской области. Мы приняли решение комиссией в девять человек, что возглавить театр должна она, абсолютно новый [в Нижнем Тагиле] человек, у которого нет любимчиков. Ей нужно время, чтобы привыкнуть, потому что Нижний Тагил и Серов отличаются по количеству жителей и уровню культуры (если там 5 театров, то у нас их 22), но она справляется. Я думаю, что года через три мы услышим о новом Молодежном театре.

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В техническом плане он очень устарел, и теперь Наталья Владимировна приводит его в соответствие. К концу года будет готова проектно-сметная документация на капитальный ремонт молодежного театра, поэтому мы будем знать сколько нам надо будет средств. В проектно-сметной документации мы рассчитываем не только внутреннюю отделку, но и фасад и территорию. Там очень большая территория, её надо приводить в порядок. У нас есть задумки сделать летнюю сцену, чтобы работать в летний период в хорошую погода. Будет перенесена и сделана стоянка для автомобилей. Я думаю, что два объекта не возьмет министерство культуры Свердловской области. Это тяжело будет. Но мы будем стараться. Сейчас мы выиграли грант, у нас заменены кресла, Наталья Владимировна вместе с подрядной организацией отремонтировала кровлю, [Мэр Нижнего Тагила] Владислав Пинаев пошёл навстречу — выделил средства на звуковое и световое оборудование.

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Театр кукол

С новым требованиями об объектах культурного наследия мы столкнулись неожиданно. Театр кукол располагается между проспектом Ленина и улицей Карла Маркса, зажат между 11 зданиями. По проспекту Ленина все здания — объекты культурного наследия, которые муниципалитет должны сохранить и сделать охранные зоны. Признаюсь, мы были не готовы, но сейчас мы наверстываем, завершаем проектно-сметную документацию по реконструкции — осталось чуть-чуть, чтобы переходить к стройке. Реконструкция будет стоить 730 миллионов рублей, из них 260 млн — оборудование: свет, звук, механика, сцена. Следующий этап — договор с Санкт-Петербургской фирмой на проект, по которому Театр кукол не испортит вид всех этих 11 зданий. Театр будет немного увеличен в размерах, но будет вписан в тот архитектурный ансамбль, который нам диктует центральная часть. Мы поставили себе цель, чтобы к февралю 2020 года у нас был полный пакет документов на утверждение госэкспертизы. С министерствов культуры Свердловской области у нас уже есть договоренность на вхождение в федеральную программу, где великолепный процент для муниципалитета на софинансирование: федерация даёт 92% (это просто удача!), а 8% выделяет город вместе с областью.

Реконструкция Театра кукол Нижнего Тагила обойдётся в 730 миллионов рублей

Маленький театр

Это профессиональные артисты, режиссер. У меня нет никакой обиды ни к артистам, ни к кому из сотрудников. Мы намерены с ними сотрудничать, привлекать к мероприятиям. Сейчас, если появится такая возможность, нужно найти точки соприкосновения. Если меня позовут [на представление], я с удовольствием схожу.