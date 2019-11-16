Нижнетагильская художница Алиса Горшенина выиграла грант в полмиллиона рублей

Победители целый год будут получать ежемесячную стипендию в размере 40 тысяч рублей, а также участвовать в образовательных и выставочных программах «Гаража», сообщается на сайте музея.

Приоритетными критериями при выборе [победителя] являются работа с новыми материалами и формами, неординарность мышления и убедительность художественных решений, пишет «Гараж».

Алиса Горшенина рассказала TagilCity.ru, что грантовые деньги можно будет потратить только на реализацию творческих проектов.

У меня всегда есть планы, а в этом году стипендия просто поможет их осуществить. Планирую несколько больших дел, о которых все узнают немного позже,рассказала Горшенина TagilCity.