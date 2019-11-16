Нижнетагильская художница Алиса Горшенина выиграла грант в полмиллиона рублей
Музей современного искусства «Гараж» и компания «Ингосстрах» объявили победителей грантовой программы для художников до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства, на 2019/2020 год. В конкурсе приняли участие 348 художников. Одним из семи победителей стала Нижнетагильская художница Алиса Горшенина.
Победители целый год будут получать ежемесячную стипендию в размере 40 тысяч рублей, а также участвовать в образовательных и выставочных программах «Гаража», сообщается на сайте музея.
Приоритетными критериями при выборе [победителя] являются работа с новыми материалами и формами, неординарность мышления и убедительность художественных решений, пишет «Гараж».
Алиса Горшенина рассказала TagilCity.ru, что грантовые деньги можно будет потратить только на реализацию творческих проектов.
У меня всегда есть планы, а в этом году стипендия просто поможет их осуществить. Планирую несколько больших дел, о которых все узнают немного позже,рассказала Горшенина TagilCity.
Художница Алиса Горшенина окончила худграф Нижнетагильского пединститута, громко заявив о себе в 2015 году. Тогда она нарисовала на ограде факультета «Семь святых дев Худграфа». У произведения было много ненавистников, и институт вынудил Алису лично его закрасить. Сейчас художница живёт и работает в Нижнем Тагиле, попутно участвуя в выставках по всему миру.