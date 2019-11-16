«Уральские пельмени» обвиняют экс-директора Сергея Нетиевского в мошенничестве

Нынешний руководитель коллектива Евгений Орлов сообщил, что шоумена подозревают в новых фактах вывода средств, принадлежащих команде. Якобы Нетиевский сделал несколько выплат своему ИП и родственникам за несуществующие концерты и написание сценариев.

По его словам, точная сумма будет установлена следователями, возможно, она дойдет и до 40 миллионов рублей. Нарушения, на которые сначала никто не обратил внимание, были обнаружены во время проведения инвентаризации.

Они очень явные, мы ждем, что правоохранительные органы заведут дело по статье «Мошенничество»сказал Орлов.

Пресс-служба УМВД ответила, что будет проведена проверка по факту заявления и вынесено соответствующее процессуальное решение.

Сергей Нетиевский прокомментировал ситуацию и заявил, что на него уже подавали иск в арбитражный суд, но в требованиях было отказано.

Теперь пытаются, видимо, те же факты через уголовку провести. Это схема давления Орлова, так как на него поданы четыре заявления по выводу активов из компании, по нашему мнению, мошенническими схемами. Правоохранительные органы разберутся, говорит он.