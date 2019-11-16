Полиция не нашла несовершеннолетних и запрещенного алкоголя в барах Нижнего Тагила

В рейде приняли участие сотрудники всех подразделений полиции. Цель мероприятия — пресечь среди подростков преступления, связанные с оборотом наркотиков. Проверки ночных клубов и баров проводятся при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

На момент проведения рейда в ночных заведениях в центре города несовершеннолетних среди посетителей не обнаружено, не выявлено также и запрещённых веществ. Кроме того, сотрудники полиции проверили во всех заведениях, где торгуют алкоголем, соответствующие документы.