Полиция не нашла несовершеннолетних и запрещенного алкоголя в барах Нижнего Тагила
Сегодня, 14:55ОбществоФото: ресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
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Полиция Нижнего Тагила в ходе профилактического мероприятия «Дети России» проверила развлекательные заведения города, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
В рейде приняли участие сотрудники всех подразделений полиции. Цель мероприятия — пресечь среди подростков преступления, связанные с оборотом наркотиков. Проверки ночных клубов и баров проводятся при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
На момент проведения рейда в ночных заведениях в центре города несовершеннолетних среди посетителей не обнаружено, не выявлено также и запрещённых веществ. Кроме того, сотрудники полиции проверили во всех заведениях, где торгуют алкоголем, соответствующие документы.
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