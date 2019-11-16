Тагильским бизнесменам присылают фальшивые за несуществующие нарушения охраны труда

В письмах указано, что на предприятии была проведена проверка, в результате которой выявлены нарушения и составлен акт. На этом основании бизнесмен должен оплатить штраф. Суммы варьируются, кому-то приходит квитанция на пять тысяч рублей, а кто-то получил и на 30.

Документ высылается от имени замруководителя ГИТ Свердловской области по охране труда Татьяны Гасилиной. Она действительно там работает и занимает эту должность. Также правильно указывается адрес. Однако реквизиты документа принадлежат иному физическому лицу.

Фальшивое письмо с требованием оплатить штраф Фото: ИА «Все новости»

Предпринимательница из Нижнего Тагила Светлана Черноголова обратилась в Трудовую инспекцию. Ей ответили, что подобные письма не высылались. Это делают неизвестные лица с целью получения средств незаконным способом.

Ответ от Инспекции труда предпринимательнице Фото: ИА «Все новости»