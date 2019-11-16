Тагильским бизнесменам присылают фальшивые за несуществующие нарушения охраны труда
Бизнесмены Нижнего Тагила получили извещения от трудовой инспекции Свердловской области с требованием заплатить штраф за несуществующие нарушения в сфере охраны труда, сообщает ИА «Все новости».
В письмах указано, что на предприятии была проведена проверка, в результате которой выявлены нарушения и составлен акт. На этом основании бизнесмен должен оплатить штраф. Суммы варьируются, кому-то приходит квитанция на пять тысяч рублей, а кто-то получил и на 30.
Документ высылается от имени замруководителя ГИТ Свердловской области по охране труда Татьяны Гасилиной. Она действительно там работает и занимает эту должность. Также правильно указывается адрес. Однако реквизиты документа принадлежат иному физическому лицу.
Предпринимательница из Нижнего Тагила Светлана Черноголова обратилась в Трудовую инспекцию. Ей ответили, что подобные письма не высылались. Это делают неизвестные лица с целью получения средств незаконным способом.
Фальшивку распознать можно по реквизитам. Тагильские предприниматели в социальных сетях рассказывают, что получателем в таких случаях должно быть казначейство, а не коммерческая организация.