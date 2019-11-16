За три года сниффинг убил в России 360 детей. Добралась ли эта «мода» до Тагила?

По данным полиции, в 2019 году в Тагиле было выявлено всего пять случаев, когда дети вдыхали бытовой газ — были возбуждены административные дела по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних».

Это одна из разновидностей токсикомании, которая получила широкое распространение несколько лет назад. Может быть и очередная волна, потому что возврат к употреблению психоактивных веществ по ряду категорий повторяется, но я не могу сказать, что это носит чрезвычайно массовый характер,рассказал TagilCity.ru заведующий наркологическим отделением психиатрической больницы № 7 Нижнего Тагила Алексей Сухотский.

Фото: Сайт психиатрической больницы № 7 Нижнего Тагила

Он пояснил, что многие газообразные бытовые вещества содержат токсигены, которые оказывают воздействие на центральную нервную систему и вызывают изменение восприятия. По словам Сухотского, таким способом чаще всего пользуются молодые люди, зачастую несовершеннолетние.

Подростки иначе воспринимают полученную информацию. Если взрослый человек анализирует и делает выводы, то у подростка возникает желание попробовать,говорит врач.

Газ можно купить где угодно

Как поясняют медэксперты, газ для зажигалок легче вдыхать из-за отсутствия «тяжелого» запаха. При вдыхании газ вытесняет кислород, что вызывает гипоксию мозга — кислородное голодание. Надышавшись, подросток ощущает кратковременную эйфорию, в то время как его нейроны умирают. Это похоже на короткое удушение — впрочем, со всеми негативными последствиями для нервной системы и кровообращения, вплоть до потери умственных способностей или даже смерти.

В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказывают, что инспектора подразделения по делам несовершеннолетних регулярно проводят профилактические мероприятия, посещают семьи, в которых находятся несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете за потребление наркотических или психоактивных веществ.

Профилактическая работа должна быть профессионально выверена. Чтобы желание помочь группе детей не привела к противоположным последствиям. Профилактика химической зависимости — это не только раздел работы врача-нарколога, а вообще всех субъектов профилактики, и прежде всего родителей. Всё начинается с семьи. Также в педагогических коллективах, начиная от детского садика, работают и педагоги, и психологи, которые имеют возможность внести здоровое зерно, объясняет Алексей Сухотский.

По его данным, наиболее подвержены сниффингу, как и прочим видам употребления психоактивных веществ, бесконтрольные подростки, однако выявляются и случаи употребления детьми из благополучных семей.

Даже относительно благополучные дети из благополучных семей употребляют психоактивные вещества — алкоголь, наркотики и так далее. Но безнадзорные, бесконтрольные, неорганизованные подростки, не мотивированные на здоровый образ жизни и не имеющие позитивных приоритетов, из неблагополучных семей более подвержены к употреблению формированию зависимости,говорит Сухотский.

Отметим, что по всем пяти выявленным в 2019 году случаям сниффинга в Нижнем Тагиле протоколы были составлены в отношении родителей.

Если речь идёт о несовершеннолетнем, и стало о подобном его увлечении, к родителям может применяться административная ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей, заявил пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Однако Сухотский отмечает, что не сниффинг слишком широко распространён в Нижнем Тагиле.

Токсикомания — наименее выявляемая, к счастью, на данном этапе. Если раньше я мог рассказать о районах города, где преобладает один вид «морилки» над другим, то сейчас уже это не настолько актуально. И когда мы говорили, что не можем объяснить, что 76 марка бензина более популярна, чем высокооктановый, это, к счастью осталось в прошлом,говорит врач.

По его данным, сейчас наблюдается «мода» — в кавычках, подчёркивает медик — на синтетические наркотики, а также наблюдается возврат героина.Ещё одна распространённая проблема — это табакокурение.