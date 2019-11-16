Заманивают котенком. Тагильских родителей пугают педофилами на авто

В сообщении просят предупредить детей о преступной группе, которая заманивает своих жертв с помощью предлога о сбежавшем котёнке. При этом отправителем электронного письма значится приемная госучреждения «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Кроме того, текст сообщение сопровождает пометка, что «Алексей Алексеевич попросил направить эту информацию». Именно такое имя и отчество у директора объединения пассажирского автотранспорта Жирова.

После получения письма некоторые руководители автовокзалов остались в недоумении — правда ли это или дезинформация.

Я получила рассылку из Екатеринбурга, головного предприятия. Я прочитала и в недоумении немножко. Приемная наша имеет все почтовые адреса. Но кто имеет доступ к почте в приемной, я не знаю. Видимо, секретарь рассылала по всем автостанциям. Раз письмо пришло из приемной, то вроде надо бы верить,рассказала начальница автовокзала в Асбесте Наталья Одерий.

Секретарь приёмной, откуда была сделана рассылка, сообщила, что письма — это спам и на него не стоит обращать внимание. Однако пояснить, кто разослал сообщения со служебной почты, она не смогла.