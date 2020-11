Дегтярев привлек в Хабаровский край еще 15 млрд рублей

Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил с рабочим визитом Москву, где встретился с высокопоставленными чиновниками и руководителями государственных корпораций. Итогом поездки стало выделение региону 15 миллиардов бюджетных рублей на реализацию социально значимых проектов.

Врио губернатора обсудил с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко модернизацию первичного звена здравоохранения, на что региону будет выделяться 1,3 миллиарда рублей в год на протяжении трех ближайших лет. Об этом пишет vostokmedia.com. По словам Дегтярева, его команда планирует увеличить эти «неплохие цифры». В 2021 году через Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики региону выделят девять миллиардов рублей, которые пойдут на модернизацию объектов инфраструктуры, социальной сферы, а также на благоустройство городов. Также Москва даст Хабаровскому краю деньги на реализацию в противопаводковых мер, в том числе на постройку гидрозащитных сооружений и расчистку русел рек. В столице временно исполняющий обязанности губернатора обсудил с чиновниками федерального уровня транспортный комплекс Хабаровского края. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, объем субсидирования авиаперевозок не будет урезан, но при этом планируется расширение маршрутной сети. Также Дегтярев провел встречу с главой лизинговой госкомпании Михаилом Полубояриновым, с которым обсудил программу обновления парка самолетов хабаровского авиаперевозчика «Хабаровские авиалинии». Стороны подняли вопрос о строительстве двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов между Ванино и Холмском. За весь период нахождения Дегтярева во главе региона Москва выделила Хабаровскому краю много бюджетных средств, которые пойдут на социальные нужды.

