Дегтярев привлек в Хабаровский край еще 15 млрд рублей

В 2021 году через Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики региону выделят девять миллиардов рублей, которые пойдут на модернизацию объектов инфраструктуры, социальной сферы, а также на благоустройство городов. Также Москва даст Хабаровскому краю деньги на реализацию в противопаводковых мер, в том числе на постройку гидрозащитных сооружений и расчистку русел рек.