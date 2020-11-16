Новый полпред и старые проблемы в медицине: итоги недели в Нижнем Тагиле

Демографический кризис может случиться и по причине невысокой рождаемости. Россияне не решаются планировать пополнение в семье в период перебоев в медицине и нестабильных зарплат (тот же Уралвагонзавод перевел часть персонала на 2/3 зарплаты и пытается решить проблему с деньгами у сотрудников с помощью оплаты хозработ). При общем спаде рождаемости есть категория, которая наоборот «пошла в демографический плюс» - в регионе с начала года выросла подростковая беременность. Если взрослые люди стараются сдерживать траты в период таких кризисов, то оказавшиеся на дистанте подростки наоборот окунулись во взрослые забавы. И не без последствий. Зато каждая молодая мама с 2020 года уже за первенца будет получать деньги, и такое решение несовершеннолетних издалека даже походит на плохо продуманный стартап.