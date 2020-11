Новый полпред и старые проблемы в медицине: итоги недели в Нижнем Тагиле

Вторая неделя ноября преподнесла перестановки среди политиков, громкие заявления медиков и тревожные новости о численности уральцев.

Минувшая неделя началась с громких политических перестановок. Полпред в УрФО Николай Цуканов, находившийся в противостоянии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, был снят со своего поста. Эксперты в беседе с редакцией TagilCity.ru связывали такую отставку с чередой кризисных событий: конфликтом элит в 2019 году (строительство храма в Екатеринбурге) и растущими темпами заболеваемости коронавирусом в регионе. «Уедет с легким сердцем»: эксперты прокомментировали отставку полпреда Цуканова С 9 ноября в УрФО полномочным представителем президента является Владимир Якушев - вполне знакомый уральским элитам тюменский политик. Ранее он возглавлял Минстрой, и такая перестановка для него могла бы считаться понижением в должности, однако Якушев - представитель клана Сергея Собянина, с которым он начинал свою карьеру в Тюмени в начала 2000-х годов. Именно с Тюмени началось и знакомство Якушева с Евгением Куйвашевым. В итоге с этим назначением произошло укрепление позиций «тюменской матрешки» на Урале. Назначение Владимира Якушева: усиление «тюменской матрешки» или сигнал Куйвашеву? Не ослабела на второй неделе ноября и коронавирусная повестка. Уральские медики рассказывают о дефиците мест в больницах, занижаемой официальной статистике и сложностях с вызовом врачей. Несколько дней подряд в Свердловской области фиксировали рекордные показатели заболеваемости, а один из уральцев рассказал о тысяче безуспешных попыток дозвониться до поликлиники. На фоне реорганизации службы скорой помощи, в рамках которой в Нижнем Тагиле уже анонсированы сокращения персонала, уральцы в ожидании врачей вполне могут превратиться в Пенелопу из Одиссеи. В сети появился приказ об увольнении работников скорой помощи в Нижнем Тагиле Тревожные новости на этом не заканчиваются: в Свердловской области в 2020 году выросла смертность, об этом стало известно из документов статистиков. Только за третий квартал текущего года зафиксировано на 3 тысячи смертей больше, чем за этот период минувшего года. Собеседники редакции связывают такое положение дел с рядом проблем в медицине. Коронавирусная пандемия отвлекла медиков от лечения других болезней, поэтому, считают эксперты, выросла смертность и от других заболеваний. Смертность и рождаемость: влияет ли COVID-19 на демографию Свердловской области? Демографический кризис может случиться и по причине невысокой рождаемости. Россияне не решаются планировать пополнение в семье в период перебоев в медицине и нестабильных зарплат (тот же Уралвагонзавод перевел часть персонала на 2/3 зарплаты и пытается решить проблему с деньгами у сотрудников с помощью оплаты хозработ). При общем спаде рождаемости есть категория, которая наоборот «пошла в демографический плюс» - в регионе с начала года выросла подростковая беременность. Если взрослые люди стараются сдерживать траты в период таких кризисов, то оказавшиеся на дистанте подростки наоборот окунулись во взрослые забавы. И не без последствий. Зато каждая молодая мама с 2020 года уже за первенца будет получать деньги, и такое решение несовершеннолетних издалека даже походит на плохо продуманный стартап. С начала года в Свердловской области рождаемость снизилась почти на 9% Желание зарабатывать и хайповать у подростков появляется в том числе благодаря ярким примерам в сети. Так, социальная сеть TikTok уже сделала миллионером не одного юного блогера. Жажда славы, например, довела одного тагильского школьника до больницы: увидев ролик с поджиганием бензина, мальчик решил повторить трюк и получил серьезные ожоги. Однако блогерство и вправду приносит прибыль тем, кому удается найти свою нишу: мама из Алапаевска всего за месяц заработала почти 100 тысяч рублей на своих роликах в TikTok. TikTok — «жвачка для мозгов» или площадка для самореализации?

