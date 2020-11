Обвиняемого в убийстве девочки в Асбесте отправили в СИЗО

Городской суд Асбеста поместил под стражу 40-летнего Артема Осипова, признавшегося в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. В СИЗО мужчину оставили до 12 января 2021 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Хотим добиваться пожизненного. Такое натворил, изнасиловал ребенка. Какое ему может быть еще наказание?цитирует Е1 слова отчима девочки Дениса. Мужчина рассказал, что мама школьницы тяжело переживает случившееся. Она отказалась от помощи психологов и мало с кем разговаривает. Напарник Артема Осипова, который вместе с ним работал в местной ритуальной фирме, также прокомментировал случившееся. Обычный с виду человек, никто о нем ничего такого и не думал. Мы с ним вместе плитку клали на кладбище. Очень ответственный. По общению — вроде адекватный. Никаких странностей и отклонений за ним замечено не было. Вообще не агрессивный был, само спокойствие,отметил мужчина. По его словам, Осипов выпивал, но к работе относился серьезно. Также мужчина отметил, что после освобождения из тюрьмы он был аккуратен, поскольку должен был находиться под надзором в течение восьми лет. Очень боялся обратно туда. Так казалось. Мне самому интересно, что с ним произошло, может, в тюрьме психика нарушилась. Очень похоже было, что он исправился,рассказал мужчина. В завершении напарник Осипова отметил, что у того имелись проблемы с финансами. Обвиняемый занимал спустя несколько дней после зарплаты. Напомним, вчера полицейские установили и задержали подозреваемого в исчезновении 11-летней девочки из Асбеста. Мужчина дал признательные показания в том, что он убил несовершеннолетнюю. 12 ноября он встретил школьницу на улице и пригласил к себе домой, после чего изнасиловал ее и задушил. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Асбеста

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter