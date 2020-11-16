Обвиняемого в убийстве девочки в Асбесте отправили в СИЗО

Обычный с виду человек, никто о нем ничего такого и не думал. Мы с ним вместе плитку клали на кладбище. Очень ответственный. По общению — вроде адекватный. Никаких странностей и отклонений за ним замечено не было. Вообще не агрессивный был, само спокойствие,отметил мужчина.