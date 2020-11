Песков рассказал о рассмотрении вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство РФ будет прорабатывать вопрос по возобновлению индексаций пенсий работающим пенсионерам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Федерация независимых профсоюзов России обратилась к президенту Владимиру Путину из-за отсутствия каких-либо решений по возобновлению индексации пенсий для работающих пенсионеров. В письме говорится, что такие пенсии не индексируются с 1 января 2016 года, а в Минтруде не готовят изменения в законодательство. ТАСС сообщает, что журналисты спросили Пескова о том, будет ли реакция со стороны Кремля на это письмо, которое подписал председатель ФНПР Михаил Шмаков. На это пресс-секретарь ответил, что так как вопрос находится в ведении правительства, то он будет обсуждаться. Пока я не могу сказать о какой-то позиции на этот счет,сообщил Песков. Напомним, на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется около 200 миллиардов рублей в год. По мнению экспертов, компенсировать расходы можно будет частично за счет финансового эффекта, который получили за счет повышения пенсионного возраста. Индексацию пенсий работающим пенсионерам оценили в 200 миллиардов рублей

