Песков рассказал о рассмотрении вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам

Песков рассказал о рассмотрении вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам

Сегодня, 10:16ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Правительство РФ будет прорабатывать вопрос по возобновлению индексаций пенсий работающим пенсионерам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Федерация независимых профсоюзов России обратилась к президенту Владимиру Путину из-за отсутствия каких-либо решений по возобновлению индексации пенсий для работающих пенсионеров. В письме говорится, что такие пенсии не индексируются с 1 января 2016 года, а в Минтруде не готовят изменения в законодательство.

ТАСС сообщает, что журналисты спросили Пескова о том, будет ли реакция со стороны Кремля на это письмо, которое подписал председатель ФНПР Михаил Шмаков. На это пресс-секретарь ответил, что так как вопрос находится в ведении правительства, то он будет обсуждаться.

Пока я не могу сказать о какой-то позиции на этот счет,сообщил Песков.

Напомним, на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется около 200 миллиардов рублей в год. По мнению экспертов, компенсировать расходы можно будет частично за счет финансового эффекта, который получили за счет повышения пенсионного возраста.

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