Песков рассказал о рассмотрении вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС сообщает, что журналисты спросили Пескова о том, будет ли реакция со стороны Кремля на это письмо, которое подписал председатель ФНПР Михаил Шмаков. На это пресс-секретарь ответил, что так как вопрос находится в ведении правительства, то он будет обсуждаться.