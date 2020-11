Побил свой рекорд: на урале бейсджампер спрыгнул с 31-метровой вышки

В Екатеринбурге бейсджампер спрыгнул с вышки и побил собственный рекорд, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Любитель экстрима Николай (Nik Bumer) выкладывает на YouTube видео прыжков с парашютом, которые он совершает. На этот раз он побил свой рекорд, спрыгнув с вышки высотой 31 метр, его предыдущий рекорд - 40 метров. Николай отмечает, что чем меньше высота, тем сложнее прыгать, потому что парашют может не успеть открыться. Video: YouTube канал Nik Bumer Напомним, в июне в селе Логиново в Свердловской области парашютисты поставили российский рекорд по самому большому десантированному флаг. Он весил 150 килограммов, его площадь составила 800 квадратных метров. Свердловские парашютисты прыгнули с российским флагом весом в 150 килограммом

