Прапорщика ГИБДД из Екатеринбурга судят по 10 эпизодам педофилии

Напомним, на Урале перед судом предстанет убийц-педофил за преступление, которое он совершил 24 года назад. В январе 1996 года он утопил случайную знакомую в ванной, а затем изнасиловал ее дочь и подругу девочки, после чего задушил их. Преступника нашли по генетическому профилю по биологическим следам погибших.