Прапорщика ГИБДД из Екатеринбурга судят по 10 эпизодам педофилии

В Екатеринбурге возобновился процесс по делу 35-летнего прапорщика Владислава Ханипова, которого обвиняют в педофилии.

Он служил в ДПС второго взвода второй роты отдельного батальона ДПС УГИБДД Екатеринбурга. 4 марта 2020 года, на момент ареста, в его отношении было возбуждено уголовное дело по восьми эпизодам. Теперь их количество увеличилось до десяти. После того как по ряду причин рассмотрение дела несколько раз откладывалось, сегодня, 16 ноября, возобновилось слушание дела Ханипова. Дело рассматривает судья Олег Тараненко,сообщили «Европейско-азиатским новостям» в Чкаловском суде Екатеринбурга. По версии следствия, обвиняемый с 1 сентября 2019 года по 5 февраля 2020 года не один раз вступал в половую связь с 12-летней школьницей в общежитии. В отношении Ханипова было возбуждено уголовное дело за педофилию (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ). Напомним, на Урале перед судом предстанет убийц-педофил за преступление, которое он совершил 24 года назад. В январе 1996 года он утопил случайную знакомую в ванной, а затем изнасиловал ее дочь и подругу девочки, после чего задушил их. Преступника нашли по генетическому профилю по биологическим следам погибших. На Урале будут судить убийцу-педофила за преступление 24-летней давности

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter