Самоубийство школьника и «антиковидный» штраф. Итоги дня в Свердловской области

Вчера органы полиции задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Асбеста, при этом он дал признательные показания в том, что убил несовершеннолетнюю. Задержанный, известный в криминальных кругах как «Осип», раньше был судим за разбой, убийство, незаконный оборот наркотиков и кражу. Он рассказал, что познакомился с девочкой на улице и пригласил к себе в гости. Там он изнасиловал ее, а потом задушил. После этого подозреваемый спрятал обнаженное тело убитой в кустарнике за домом. Девочка пропала 12 ноября, ее искали более 100 человек, в том числе волонтеры.