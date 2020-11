Самоубийство школьника и «антиковидный» штраф. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 16 ноября.

Сегодня в Нижнем Тагиле был почти что побит рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки. С 15 по 16 ноября COVID-19 выявили у 39 тагильчан. Такое же количество заболевших было зафиксировано только 30 октября. С начала пандемии в Нижнем Тагиле зарегистрировано 2732 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировали 341 случай COVID-19, а в России выявили новое рекордное количество заболевших — 22 778 человек. В Нижнем Тагиле почти побит суточный рекорд заражения коронавирусом В Нижнем Тагиле ЦГБ № 1 оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение профилактических мер по коронавирусу. В июле этого года в ходе проверки были выявлены нарушения. Например, медучреждение не предоставляло экстренные электронные извещения пациентам, заболевшим COVID-19, а медицинские карты велись ненадлежащим образом. Суд Дзержинского района назначил административное наказание за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Представитель медучреждения пытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, однако решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. В Нижнем Тагиле ЦГБ № 1 оштрафована за нарушение «ковидных» профилактических мер Вчера органы полиции задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Асбеста, при этом он дал признательные показания в том, что убил несовершеннолетнюю. Задержанный, известный в криминальных кругах как «Осип», раньше был судим за разбой, убийство, незаконный оборот наркотиков и кражу. Он рассказал, что познакомился с девочкой на улице и пригласил к себе в гости. Там он изнасиловал ее, а потом задушил. После этого подозреваемый спрятал обнаженное тело убитой в кустарнике за домом. Девочка пропала 12 ноября, ее искали более 100 человек, в том числе волонтеры. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Асбеста 11-летний мальчик из Екатеринбурга покончил с собой. Семья школьника на учете не состояла и была благополучной. Накануне смерти его мама нашла у мальчика вэйп и отобрала его. При этом ребенок сильно расстроился. Пока его мать отлучилась на кухню, он совершил самоубийство. 11-летний школьник из Екатеринбурга покончил с собой

