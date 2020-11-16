«Снимайте жилье»: уральские врачи из «красной» зоны пожаловались на лишение общежития

«Снимайте жилье»: уральские врачи из «красной» зоны пожаловались на лишение общежития

Сегодня, 14:22ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге врачи, которые работают в ЦГКБ № 24 в «красной зоне» пожаловались на то, что их лишают общежития.

У нас в хирургическом корпусе под общежитие переведены два этажа плюс часть сотрудников после работы отвозят в гостиницу «Максим»,рассказал URA.RU медработник.

При этом врач отметил, что пользоваться таким общежитием удобно, так как не приходится каждый раз после смены ехать домой и не подвергать риску заражения своих родных.

По его словам, недавно им объявили, что с декабря общежитие и гостиница больше предоставляться не будут. На вопрос о том, что врачи не хотят заразить коронавирусом родню, им ответили: «Снимайте себе жилье!».

Медики уверены, что такие меры вводятся в целях экономии. Кроме того они рассказали, что медперсоналу перестали выдавать препараты, которые врачи пьют в целях профилактики COVID-19.

Главный врач ЦГКБ № 24 Алексей Малинкин комментировать ситуацию отказался, он рекомендовал обратиться в горздрав Екатеринбурга.

Напомним, врачи из Первоуральска пожаловались на нарушение «ковидных» норм в больнице, так как в здании «красные» зоны отделены от чистых полиэтиленовой пленкой, которую обычно используют для ремонтов. Помимо этого, они указали на ряд других нарушений.

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