Стали известны основные причины «ковидных» штрафов в Свердловской области

Стали известны основные причины «ковидных» штрафов в Свердловской области

Сегодня, 13:24ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Свердловский областной суд привел нарушения ковидных мер, за которые граждан штрафуют чаще всего.

Больше всего административных материалов составляется за нарушение масочного режима и социальной дистанции, передает Ура.ру информацию от пресс-службы Свердловского облсуда.

Общая сумма, выплаченная жителями региона за не соблюдение «ковидных» мер, составила 77 миллионов рублей.

Отмечается, что ровно такой же размер имеет финансовая задолженность всех вместе взятых коммунальных служб Среднего Урала перед поставщиками газа.

Напомним, жительницу Свердловской области оштрафовали на 25 тысяч рублей за отказ от госпитализации. Она не поехала в медицинское учреждение и подвергла риску 80-летнюю мать и двух несовершеннолетних детей.

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