Свердловская область получит 35 миллионов рублей на развитие туризма

Средства будут распределены между проектами по созданию глэмпингов (разновидность кемпинга, которая объединяет в себе гостиничный номер с возможностью отдыха на природе). Также будут построены гостевые дома, релакс-резорт, развлекательно-познавательный комплекс, планируется развитие мараловой фермы. Кроме того, будут обустраивать перевал Дятлова и реализовать другие инициативы.