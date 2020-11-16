Свердловская область получит 35 миллионов рублей на развитие туризма

Свердловская область получит 35 миллионов рублей из федерального бюджета. На реализацию меры поддержки туризма правительство РФ выделило 1,2 миллиарда рублей.
От Свердловской области было выдвинуто около 150 проектов, которые связанны с организацией инфраструктуры для комфортного отдыха на природе и создания новых туристических маршрутов. Кроме того, предлагалось благоустройство уже имеющихся маршрутов и формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
Средства будут распределены между проектами по созданию глэмпингов (разновидность кемпинга, которая объединяет в себе гостиничный номер с возможностью отдыха на природе). Также будут построены гостевые дома, релакс-резорт, развлекательно-познавательный комплекс, планируется развитие мараловой фермы. Кроме того, будут обустраивать перевал Дятлова и реализовать другие инициативы.
Самая большая сумма составила три миллиона рублей, 30% денежных средств от размера гранта предприниматели должны будут вложить самостоятельно.
Напомним, в рамках проекта «Императорский маршрут» из Екатеринбурга до Алапаевска будет запущен брендированный вагон, который посвящен истории Дома Романовых. Со следующего года это будет самостоятельный туристический маршрут.