Уральского пожилого «симулянта» с одним легким положили в больницу

Уральского пожилого «симулянта» с одним легким положили в больницу

Сегодня, 09:08ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Пенсионера из Среднеуральска, у которого только одно легкое, заболевшего COVID-19, положили в больницу.

О том, что мужчина был госпитализирован, сообщили в оперативном штабе. Эту же информацию подтвердила порталу Е1 дочь пациента.

Она рассказала, что с ней связались медики из Верхнепышминской ЦРБ и сказали, что за мужчиной выехала скорая помощь. Приехавшие врачи помогли пенсионеру спуститься до автомобиля. Позже отец сообщил, что его положили в больницу.

Девушка отмечает, что у него температура 39 градусов и не знает, как бы она лечила его в домашних условиях.

Напомним, 68-летнему мужчине ранее удалили из-за онкологии одно легкое. Медики трижды отказывали ему в госпитализации и называли его «симулянтом», несмотря на 25% поражение легкого.

Related news:
Свердловская областьгоспитализация
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы