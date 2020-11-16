Уральского пожилого «симулянта» с одним легким положили в больницу

Она рассказала, что с ней связались медики из Верхнепышминской ЦРБ и сказали, что за мужчиной выехала скорая помощь. Приехавшие врачи помогли пенсионеру спуститься до автомобиля. Позже отец сообщил, что его положили в больницу.