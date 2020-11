Уральского пожилого «симулянта» с одним легким положили в больницу

Пенсионера из Среднеуральска, у которого только одно легкое, заболевшего COVID-19, положили в больницу.

О том, что мужчина был госпитализирован, сообщили в оперативном штабе. Эту же информацию подтвердила порталу Е1 дочь пациента. Она рассказала, что с ней связались медики из Верхнепышминской ЦРБ и сказали, что за мужчиной выехала скорая помощь. Приехавшие врачи помогли пенсионеру спуститься до автомобиля. Позже отец сообщил, что его положили в больницу. Девушка отмечает, что у него температура 39 градусов и не знает, как бы она лечила его в домашних условиях. Напомним, 68-летнему мужчине ранее удалили из-за онкологии одно легкое. Медики трижды отказывали ему в госпитализации и называли его «симулянтом», несмотря на 25% поражение легкого. Нет одного легкого: дочь уральца с COVID-19 пожаловалась на отказ в госпитализации

