Уральца приговорили к 2,5 годам тюрьмы за насилие над сотрудницей полиции

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины применившему насилие в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Екатеринбурге в конце мая 2020 года инспектор ПДН отдела полиции № 13 проводила доследственную проверку в одной из квартир города. Туда пришел ранее судимый пьяный мужчина, он ударил инспектора кулаком в область головы. Екатеринбуржца приговорили к 2,5 годам и одному дню лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен прав на управление транспортными средствами на срок два года и 10 месяцев. Напомним, неоднократно судимого жителя Екатеринбурга приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство семи миллионов рублей. Уральца приговорили к 10 годам тюрьмы за вымогательство семи миллионов рублей

