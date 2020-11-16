Уральца приговорили к 2,5 годам тюрьмы за насилие над сотрудницей полиции

Уральца приговорили к 2,5 годам тюрьмы за насилие над сотрудницей полиции

Сегодня, 12:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины применившему насилие в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Екатеринбурге в конце мая 2020 года инспектор ПДН отдела полиции № 13 проводила доследственную проверку в одной из квартир города.

Туда пришел ранее судимый пьяный мужчина, он ударил инспектора кулаком в область головы.

Екатеринбуржца приговорили к 2,5 годам и одному дню лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен прав на управление транспортными средствами на срок два года и 10 месяцев.

Напомним, неоднократно судимого жителя Екатеринбурга приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство семи миллионов рублей.

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