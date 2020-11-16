Уральца приговорили к 2,5 годам тюрьмы за насилие над сотрудницей полиции

В Екатеринбурге в конце мая 2020 года инспектор ПДН отдела полиции № 13 проводила доследственную проверку в одной из квартир города.
Туда пришел ранее судимый пьяный мужчина, он ударил инспектора кулаком в область головы.
Екатеринбуржца приговорили к 2,5 годам и одному дню лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен прав на управление транспортными средствами на срок два года и 10 месяцев.
Напомним, неоднократно судимого жителя Екатеринбурга приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство семи миллионов рублей.