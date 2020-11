В Екатеринбурге прошло открытие памятной доски депутату Елене Дерягиной

В Екатеринбурге прошло торжественное открытие памятной доски депутату городской думы и директору Дома детского творчества Елене Дерягиной.

Об открытии рассказал депутат гордумы Игорь Володин на своей странице во «Вконтакте». Мы знали Елену Евгеньевну как прекрасного, отзывчивого, внимательного к проблемам других человека. Они приходила на помощь и защищала интересы горожан, сказал Володин во время торжественного открытия. Photo: Игорь Володин во «Вконтакте» Депутатом гордумы Екатеринбурга Елену Дерягину избирали четыре раза, последний в 2018 году. Директором ДДТ Ленинского района она являлась с 1985 по 2020 год. Отмечается, что Дерягина вела активную социальную деятельность и была инициатором многих проектов в образовании и культуре. Напомним, о Елена Дерягина скончалась от коронавируса утром 2 июля в ЦГКБ №6 Екатеринбурга. Подозрение на коронавирус: в Екатеринбурге скончалась депутат Елена Дерягина

