В Екатеринбурге прошло открытие памятной доски депутату Елене Дерягиной

В Екатеринбурге прошло открытие памятной доски депутату Елене Дерягиной

Сегодня, 16:29ОбществоPhoto: Игорь Володин во «Вконтакте»
В Екатеринбурге прошло торжественное открытие памятной доски депутату городской думы и директору Дома детского творчества Елене Дерягиной.

Об открытии рассказал депутат гордумы Игорь Володин на своей странице во «Вконтакте».

Мы знали Елену Евгеньевну как прекрасного, отзывчивого, внимательного к проблемам других человека. Они приходила на помощь и защищала интересы горожан, сказал Володин во время торжественного открытия.

Photo:Игорь Володин во «Вконтакте»

Депутатом гордумы Екатеринбурга Елену Дерягину избирали четыре раза, последний в 2018 году. Директором ДДТ Ленинского района она являлась с 1985 по 2020 год.

Отмечается, что Дерягина вела активную социальную деятельность и была инициатором многих проектов в образовании и культуре.

Напомним, о Елена Дерягина скончалась от коронавируса утром 2 июля в ЦГКБ №6 Екатеринбурга.

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