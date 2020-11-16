«В конце года будет сдана»: Владислав Пинаев о ремонте школы № 85 в Нижнем Тагиле

«В конце года будет сдана»: Владислав Пинаев о ремонте школы № 85 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:51ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Завершается капитальный ремонт школы № 85 в Нижнем Тагиле. Ремонтные работы вышли на финишный этап, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В ходе совещания, проведенного на территории ремонтируемого образовательного учреждения, Владиславу Пинаеву показали итоги работ за последние недели.

Подрядчики доложили о полной готовности спортивных площадок. Уложен асфальт и завершена установка ограждений.

Близка к завершению финишная отделка. Устанавливаются розетки и выключатели, укладывается напольное покрытие, рассказал заместитель генерального директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.

Директор школы Яна Поддубная отметила, что в родительских чатах виден активный интерес. Родители рассматривают фотографии и интересуются как проходят работы. Отмечается, что это первый капитальный ремонт в здании с 1955 года.

Завершается чистовая отделка. Подрядчик ответственный. Хорошо, что мы укладываемся в сроки и не подведем учеников и родителей. К концу года школа будет сдана. Уже после новогодних каникул дети начнут обучение, резюмировал глава города Владислав Пинаев.

Напомним, летом проходил завершающий этап чернового ремонта СОШ №85 в Нижнем Тагиле. Сообщалось о планах установки подъемника для маломобильных граждан.

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