«В конце года будет сдана»: Владислав Пинаев о ремонте школы № 85 в Нижнем Тагиле

В ходе совещания, проведенного на территории ремонтируемого образовательного учреждения, Владиславу Пинаеву показали итоги работ за последние недели.
Подрядчики доложили о полной готовности спортивных площадок. Уложен асфальт и завершена установка ограждений.
Близка к завершению финишная отделка. Устанавливаются розетки и выключатели, укладывается напольное покрытие, рассказал заместитель генерального директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.
Директор школы Яна Поддубная отметила, что в родительских чатах виден активный интерес. Родители рассматривают фотографии и интересуются как проходят работы. Отмечается, что это первый капитальный ремонт в здании с 1955 года.
Завершается чистовая отделка. Подрядчик ответственный. Хорошо, что мы укладываемся в сроки и не подведем учеников и родителей. К концу года школа будет сдана. Уже после новогодних каникул дети начнут обучение, резюмировал глава города Владислав Пинаев.
Напомним, летом проходил завершающий этап чернового ремонта СОШ №85 в Нижнем Тагиле. Сообщалось о планах установки подъемника для маломобильных граждан.