«В конце года будет сдана»: Владислав Пинаев о ремонте школы № 85 в Нижнем Тагиле

Завершается капитальный ремонт школы № 85 в Нижнем Тагиле. Ремонтные работы вышли на финишный этап, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В ходе совещания, проведенного на территории ремонтируемого образовательного учреждения, Владиславу Пинаеву показали итоги работ за последние недели. Подрядчики доложили о полной готовности спортивных площадок. Уложен асфальт и завершена установка ограждений. Близка к завершению финишная отделка. Устанавливаются розетки и выключатели, укладывается напольное покрытие, рассказал заместитель генерального директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков. Директор школы Яна Поддубная отметила, что в родительских чатах виден активный интерес. Родители рассматривают фотографии и интересуются как проходят работы. Отмечается, что это первый капитальный ремонт в здании с 1955 года. Завершается чистовая отделка. Подрядчик ответственный. Хорошо, что мы укладываемся в сроки и не подведем учеников и родителей. К концу года школа будет сдана. Уже после новогодних каникул дети начнут обучение, резюмировал глава города Владислав Пинаев. Напомним, летом проходил завершающий этап чернового ремонта СОШ №85 в Нижнем Тагиле. Сообщалось о планах установки подъемника для маломобильных граждан. В школе № 85 в Нижнем Тагиле появится подъемник для маломобильных граждан

