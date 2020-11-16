«В конце года будет сдана»: Владислав Пинаев о ремонте школы № 85 в Нижнем Тагиле

Завершается чистовая отделка. Подрядчик ответственный. Хорошо, что мы укладываемся в сроки и не подведем учеников и родителей. К концу года школа будет сдана. Уже после новогодних каникул дети начнут обучение, резюмировал глава города Владислав Пинаев.