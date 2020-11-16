В Нижнем Тагиле предложены три варианта очистки воды из Черноисточинского пруда

В Нижнем Тагиле предложены три варианта очистки воды из Черноисточинского пруда

Сегодня, 18:36ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
На видеосовещании с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым были представлены три проекта водоочистительной станции, которую построят для подачи воды из Черноисточинского пруда жителям города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, варианты предложил руководитель ООО «Комплексные проекты в экологии и энергетике» Вадим Болденков.

Основной целью проекта является улучшение качества питьевой воды, которая предоставляется горожанам. Её необходимо привести к соответствию нормам, передает пресс-служба слова Болденкова.

Представлено три варианта очистки:

  • С использованием отстойников и сорбционно-осветительных фильтров;
  • С обработкой воды на самопромывных песчаных фильтрах непрерывного действия;
  • С обработкой воды на самопромывных песчаных фильтрах непрерывного действия с предварительным озонированием.

По мнению специалистов «Водоканал-НТ» и самих авторов проектов, оптимальной является третья схема. При ее применении не понадобится постоянное обслуживание и остановка узла на профилактику. Кроме того, применение озонирования позволяет удалять органические загрязнения и марганец высокоэффективным окислением с использованием реагента, вырабатываемого на месте применения.

Мэр Владислав Пинаев отметил, что все материалы направят в профильные министерства Свердловской области и решение будет приниматься совместно. Глава города уточнил, что в феврале 2021 года готовый проект должен быть направлен на государственную экспертизу.

Напомним, что Министерство экологии и природных ресурсов Свердловской области объявило конкурс на определение компании-подрядчика, которая займется очисткой от донных отложений Черноисточинского пруда. Сумма контракта составит почти 444 миллиона рублей. Планируется завершить работы в 2022 году.

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