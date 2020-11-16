В Нижнем Тагиле предложены три варианта очистки воды из Черноисточинского пруда

По мнению специалистов «Водоканал-НТ» и самих авторов проектов, оптимальной является третья схема. При ее применении не понадобится постоянное обслуживание и остановка узла на профилактику. Кроме того, применение озонирования позволяет удалять органические загрязнения и марганец высокоэффективным окислением с использованием реагента, вырабатываемого на месте применения.