В Нижнем Тагиле прокуратура помогла оставшимся без газа жителям многоквартирного дома

В Нижнем Тагиле проблему оставшихся без газа жильцов многоквартирного дома на ГГМ пришлось решать с помощью правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ведомство поступило обращение жильцов дома на Черноисточинском шоссе, 35, с жалобой на отсутствие газа. Следователями установлено, что в связи с проводимым запуском газа сотрудниками газовой службы была прекращена подача энергоносителя. Это связано с тем, что была зафиксирована утечка, для устранения которой необходим был доступ в квартиры для осмотра оборудования и труб. Но в одну из жилищных площадей специалистам попасть не удалось. В такой ситуации было принято решение прекратить подачу газа по всему стояку. В результате были нарушены законные права и интересы потребителей соседних квартир. Прокуратура выписала представление в отношении директора ООО «УТЖК «СтройСервис», в связи с ненадлежащим исполнением условий договора. Доступ в квартиру был обеспечен только после прокурорского вмешательства. Были устранены причины, не позволявшие возобновить подачу газа. Напомним, в Свердловской области прокуратура обязала региональный Минздрав погасить долги по госконтрактам на сумму 14 миллионов рублей. Они образовались у ГБУ «Формация» из-за долга по оплате поставки лекарств. Прокуратура обязала Минздрав Свердловской области погасить долги по госконтрактам

