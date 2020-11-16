В Нижнем Тагиле прокуратура помогла оставшимся без газа жителям многоквартирного дома

В Нижнем Тагиле прокуратура помогла оставшимся без газа жителям многоквартирного дома

Сегодня, 18:06ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле проблему оставшихся без газа жильцов многоквартирного дома на ГГМ пришлось решать с помощью правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ведомство поступило обращение жильцов дома на Черноисточинском шоссе, 35, с жалобой на отсутствие газа.

Следователями установлено, что в связи с проводимым запуском газа сотрудниками газовой службы была прекращена подача энергоносителя. Это связано с тем, что была зафиксирована утечка, для устранения которой необходим был доступ в квартиры для осмотра оборудования и труб. Но в одну из жилищных площадей специалистам попасть не удалось.

В такой ситуации было принято решение прекратить подачу газа по всему стояку. В результате были нарушены законные права и интересы потребителей соседних квартир.

Прокуратура выписала представление в отношении директора ООО «УТЖК «СтройСервис», в связи с ненадлежащим исполнением условий договора.

Доступ в квартиру был обеспечен только после прокурорского вмешательства. Были устранены причины, не позволявшие возобновить подачу газа.

Напомним, в Свердловской области прокуратура обязала региональный Минздрав погасить долги по госконтрактам на сумму 14 миллионов рублей. Они образовались у ГБУ «Формация» из-за долга по оплате поставки лекарств.

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