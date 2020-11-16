В Нижнем Тагиле прокуратура помогла оставшимся без газа жителям многоквартирного дома

Следователями установлено, что в связи с проводимым запуском газа сотрудниками газовой службы была прекращена подача энергоносителя. Это связано с тем, что была зафиксирована утечка, для устранения которой необходим был доступ в квартиры для осмотра оборудования и труб. Но в одну из жилищных площадей специалистам попасть не удалось.