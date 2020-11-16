Вакансия уральской компании вошла в ТОП-10 самых «дорогих» в России

Вакансия уральской компании вошла в ТОП-10 самых «дорогих» в России

Сегодня, 10:38ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В топ-10 самых «дорогих» вакансий в России в ноябре, размещенных на hh.ru, вошла вакансия из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба сайта.

Вакансия frontend-разработчика предполагает традиционный формат работы и находится на пятом месте в рейтинге. Работодатель готов заплатить до 250 тысяч рублей в месяц на руки.

На первом месте оказалась вакансия Технический руководитель/Техлид (Архитектор) из Санкт-Петербурга, за нее готовы заплатить от 300 тысяч рублей на руки.

Также в пресс-службе отмечают, что примерно 12% от всего числа вакансий в Свердловской области, предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей.

Напомним, в Свердловской области с начала года число безработных выросло в 5,4 раза. В начале года их было 22 тысячи, а сейчас — 119 тысяч.

Свердловская областьвакансиятоп-10
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