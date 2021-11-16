Директор школы с медотводом скончалась от COVID-19 в Екатеринбурге

Директор школы скончалась от коронавируса в Екатеринбурге. Женщина имела медотвод по медицинским показаниям из-за анафилактической реакции на прививку, случившейся несколько лет назад.

Директор школы из Екатеринбурга Наталья Сокуренко была не против поставить себе прививку против коронавируса, но медики решили «подстраховаться» — из-за перенесенного ранее анафилактического шока и отека Квинке (реакция на прививку не от COVID-19) просто выдали ей медотвод, сообщает E1. Известный иммунолог Николай Крючков считает, что погибшей вполне можно было ставить сейчас вакцину против коронавируса, так как современные лекарственные средства все реже дают аллергические реакции. В данном случае я могу сказать, что у женщины аллергической реакции, скорее всего, не было бы. Но медицинские работники, скорее всего, страхуются. Потому что в случае, если бы ее вакцинировали и вдруг возникла бы какая-то подобная реакция, всю вину бы свалили на тех медицинских работников, которые дали разрешение прививаться,рассказал эксперт. Врачам просто следовало изучить состав вакцины, на которую у умершей ранее была реакция и сопоставить с теми компонентами, что присутствуют в «Спутник V». Напомним, в России сейчас началась четвертая волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в том числе регистрируется рекордная смертность во многих регионах страны. Редакция TagilCity.ru выяснила, как к ней подготовилась медицина Нижнего Тагила. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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