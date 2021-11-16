ГД одобрила социально значимые поправки ЕР по проекту бюджета

Два недавних примера. В селе Чубаровское Ирбитского района обновлена вся улично-дорожная сеть: территория благоустроена комплексно. Именно здесь расположен один из рекордсменов по производству молока - колхоз «Урал», который кормит своей продукцией весь регион. А в селе Скородумское Ирбитского района построен мост, который решил давнюю проблему: раньше во время ежегодных паводков часть села оказывалась изолированной. В условиях глобализации важно, чтобы жизнь людей, которые поднимают народное хозяйство, была комфортной, безопасной и достойной. В уральских селах - мощный потенциал для развития самых разных отраслей и полной занятости населения», - уверен Шептий.