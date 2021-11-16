ГД одобрила социально значимые поправки ЕР по проекту бюджета

Ранее состоялось совещание, посвященное поправкам в проект бюджета, в ходе которого председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что приоритетные направления деятельности партии не изменились. Партия по-прежнему нацелена на поддержку семей с детьми, защиту отдельных категорий россиян, а также на совершенствование системы здравоохранения и образования.
Так, депутаты партии “Единая Россия” предложили увеличить поддержку общественных организаций, молодежной и социальной политики, а также выделить большее финансирование на развитие села и инфраструктуры, пишет nashgorod.ru.
Предлагается внести поправки в несколько программ, среди которых обеспечение жильем граждан, имеющих инвалидность, которые встали на учет до 1 января 2005 года. На эти цели депутаты партии предложили выделить семь миллиардов рублей. Также поправки внесены в программу долговременного ухода за пожилыми людьми, размер господдержки предлагается увеличить до 1,5 миллиарда рублей.
Также дополнительное финансирование ожидается и для сферы здравоохранения. Так, партия предложила выделить 2,3 миллиарда рублей для обеспечения лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных граждан. Данная поддержка позволит обеспечить препаратами 95% таких пациентов к 2030 году.
Выделение дополнительных денежных средств также предусмотрено для обновления автомобильных дорог регионального значения. В настоящее время на ремонтные работы направляется порядка 30 миллиардов рублей каждый год, при этом партия предложила увеличить средства до 50 миллиардов рублей.
Как сообщает сайт ER.ru, в целом депутаты партии «Единая Россия» предлагают увеличить финансирование социальных программ на 2022-2024 годы на общую сумму 107 миллиардов рублей. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сказал, что поправки были разработаны с целью поддержки жителей страны и развития экономики.
«Государственный бюджет позволяет найти финансовые ресурсы в рамках второго чтения и обеспечить изложенные предложения. Мы это отработаем на площадках Государственной думы», - уточнил Силуанов.
Для Свердловской области очень важна поддержка села. 650 тысяч свердловчан живут в сельской местности. И многие предложения в народную программу поступили именно от жителей сел и малых городов, напомнил секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий.
«Президент назвал сельское хозяйство одним из флагманов отечественной экономики. Нужно сделать все необходимое для комплексного развития сельских территорий. И уже многое делается. Благоустройство сел - один из приоритетов «Единой России». Уже выполняются наказы жителей, поступившие при сборе предложений в народную программу партии.
Два недавних примера. В селе Чубаровское Ирбитского района обновлена вся улично-дорожная сеть: территория благоустроена комплексно. Именно здесь расположен один из рекордсменов по производству молока - колхоз «Урал», который кормит своей продукцией весь регион. А в селе Скородумское Ирбитского района построен мост, который решил давнюю проблему: раньше во время ежегодных паводков часть села оказывалась изолированной. В условиях глобализации важно, чтобы жизнь людей, которые поднимают народное хозяйство, была комфортной, безопасной и достойной. В уральских селах - мощный потенциал для развития самых разных отраслей и полной занятости населения», - уверен Шептий.