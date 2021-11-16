Главный раввин Екатеринбурга Ашкенази осудил сравнение QR-кодов с фашизмом

Главный раввин Екатеринбурга Ашкенази осудил сравнение QR-кодов с фашизмом
Главный раввин Екатеринбурга Ашкенази осудил сравнение QR-кодов с фашизмом
Сегодня, 16:45ОбществоФото: 1МI
Главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области считает недопустимым сравнение QR-кодов с фашистскими концлагерями и желтыми звездами для еврейского населения.

Власти России делают все возможное для защиты населения от коронавирусной инфекции, в том числе проводится бесплатная вакцинация. Сравнивать режим QR-кодов, введенный, в том числе на территории Свердловской области, с жертвами нацистов во времена Второй Мировой войны, недопустимо, написал главный раввин Урала Зелиг Ашкенази в открытом обращении к свердловчанам.

Мы категорически не согласны с позицией протестующих, которые считают возможным использовать образ жертв холокоста для достижения своих политических целей. Недопустимо сравнивать меры, направленные на защиту населения, с действиями нацистов,заявил Ашкенази.

Напомним, акции протеста против введения QR-кодов и продления дистанта для уральских школьников периодически проводятся в городах Свердловской области. На некоторых из них активисты используют плакаты, где проводятся параллели между фашизмом и «цифровыми метками» населения России.

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Екатеринбург
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