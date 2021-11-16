Главный раввин Екатеринбурга Ашкенази осудил сравнение QR-кодов с фашизмом

Власти России делают все возможное для защиты населения от коронавирусной инфекции, в том числе проводится бесплатная вакцинация. Сравнивать режим QR-кодов, введенный, в том числе на территории Свердловской области, с жертвами нацистов во времена Второй Мировой войны, недопустимо, написал главный раввин Урала Зелиг Ашкенази в открытом обращении к свердловчанам.