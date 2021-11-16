Изъятие «паленого» алкоголя и отправка призывников: жизнь уральской провинции

Новогодний ледовый городок вернулся в Асбест на прежнее место
Нынешний ледовый городок горожане найдут на привычном месте — новогоднюю сказку построят на площади у Центрального универмага Асбеста. В этом году сказка будет посвящена 160-летнию «Алисы в стране чудес». Желающие смогут посетить фотозону с Дедом Морозом и Снегуркой.
«Паленого» алкоголя стало меньше на 200 литров в Серове
За время оперативно-профилактических мероприятий «Алкоголь» в Серове, правоохранители изъяли контрафактного алкоголя и спирта порядка 200 литров. Также выявили случаи продажи горячительных напитков сомнительного качества прямо из квартир серовчан. Этим коммерсантам грозит штраф, а их покупателям гарантированно суровое утреннее похмелье.
Акция «Родительский патруль» прошла в Салде
Родители и инспектора ГИБДД Салды провели совместный рейд у детского садика. Взрослые контролировали использование детьми светоотражающих элементов на одежде, а малыши отвечали на вопросы о правилах безопасности на улице. Пример родителей — это безопасность и здоровье ребёнка!
Призывники из Кушвы отправились служить в армию
Сразу 8 призывников отправились на срочную службу из военкомата Кушвы. Все ребята имеют оконченное среднее и средне-специальное образование, один призывник — высшее. Еще один парень является КМС по боксу. Последнему уже даже определены войска — морская пехота ВМФ РФ. SIM-карты для бесплатных звонков домой призывники получат на областном сборном пункте. Мероприятие прошло с соблюдением всех эпидемиологических требований. Пожелаем ребятам стать достойными защитниками Отечества!