Изъятие «паленого» алкоголя и отправка призывников: жизнь уральской провинции

Сразу 8 призывников отправились на срочную службу из военкомата Кушвы. Все ребята имеют оконченное среднее и средне-специальное образование, один призывник — высшее. Еще один парень является КМС по боксу. Последнему уже даже определены войска — морская пехота ВМФ РФ. SIM-карты для бесплатных звонков домой призывники получат на областном сборном пункте. Мероприятие прошло с соблюдением всех эпидемиологических требований. Пожелаем ребятам стать достойными защитниками Отечества!