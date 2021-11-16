Ледовый городок у Драмтеатра в Нижнем Тагиле за 11,5 млн построит прежний подрядчик

Ледовый городок у Драмтеатра в Нижнем Тагиле за 11,5 млн построит прежний подрядчик
Ледовый городок у Драмтеатра в Нижнем Тагиле за 11,5 млн построит прежний подрядчик
Сегодня, 19:08ОбществоФото: 1MI
Тендер на возведение ледового городка в Нижнем Тагиле второй год подряд выигрывает местная компания «Уралстрой-НТ».

ООО «Уралстрой-НТ» стало единственным участником закупки, аукцион признан не состоявшимся. В 2020 году эта же компания возводила елку и ледовые конструкции у Драмтеатра в Нижнем Тагиле. Городок должен быть готов к 25 декабря и демонтирован 25 января.

Темой в этом году выбраны герои «Союзмультфильма», так как студии исполняется 85 лет. Помимо елки и горок на площади появятся скульптуры Винни-Пуха, Конька-Горбунка и других героев.

Напомним, власти Екатеринбурга рассматривают вопрос о том, чтобы пускать посетителей в ледовый городок на площади 1905 года по QR-кодам. Окончательное решение будет зависеть от уровня заболеваемости COVID-19 и темпов вакцинации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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