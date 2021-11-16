На благоустройство в Свердловской области планируется привлечь 1,5 млрд в 2022 году

На благоустройство в Свердловской области планируется привлечь 1,5 млрд в 2022 году
На благоустройство в Свердловской области планируется привлечь 1,5 млрд в 2022 году
Сегодня, 12:02ОбществоФото: 1MI
На благоустройство территорий в Свердловской области планируется привлечь 1,5 миллиарда рублей в 2022 году. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе послания Законодательному собранию.

В планах благоустроить 15 дворовых и 40 общественных территорий в 34 муниципалитетах. Современные стандарты жизни сегодня неразрывно связаны с качественной работой жилищно-коммунального комплекса, сказал Куйвашев.

Он отметил, что на сегодняшний день в муниципалитетах также реализуются проекты по улучшению качества питьевой воды. Например, в Первоуральске завершается модернизация насосно-фильтровальной станции и ее настройка. В Кушве в 2022 году закончится обновление системы водоснабжения, а в поселке Монетный Березовского ГО начнется реконструкция насосной станции.

Также Куйвашев рассказал, что на данный момент на реализацию национальных проектов в Свердловской области расходы превышают 32 миллиарда рублей. Все мероприятия по финансированию находятся под особым контролем.

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