От курток до обоев: что чаще всего покупали тагильчане во время «Черной пятницы»

Недавно в России прошла большая ежегодная распродажа «Черная пятница». Что именно покупали тагильчане и что привлекло их больше всего, рассказали специалисты МегаФона.

Свердловчане больше других жителей регионов страны интересуются ремонтом, а мужчины делают быстрые покупки. Кроме Екатеринбурга, наиболее активными стали покупатели Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральская, Березовского и Ревды, сообщили в пресс-службе МегаФона. Отмечается, что с 11 по 12 ноября интернет-трафик возрос в 2 раза по сравнению с акцией в прошлом году. При этом число посетителей из Свердловской области выросло в 1,6 раза. Такой вывод сделали специалисты компании, изучив при помощи инструментов BigData интерес жителей к акциям. 49% интернет-пользователей предпочли делать заказы на маркетплейсах. Наибольший интерес вызвал AliExpress, у которого аудитория выросла сразу в 5 раз. На второе место попал СберМегаМаркет, а на третье — Wildberries. В «Черную пятницу»-2021 участников сред мужчин и женщин оказалось почти равное количество — 48% против 52% соответственно. При этом, женщины дольше находились на сайтах и дольше выбирали товары. Самыми популярными товарами стали одежда и обувь. Их предпочли 57% пользователей. А бытовая техника и электроника заинтересовали 12% пользователей. Отмечается, что в Свердловской области уделялось большее внимание стройматериалам. Данная категория оказалась на третьем месте по интересам. Следующими стали книги и товары для здоровья. В целом по стране самый высокий рост интереса к шопингу продемонстрировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

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