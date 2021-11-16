Проект парка на тагильской реке Ежовка стает претендентом в программе благоустройства

Проект парка на тагильской реке Ежовка стает претендентом в программе благоустройства
Проект парка на тагильской реке Ежовка стает претендентом в программе благоустройства
Сегодня, 15:23ОбществоФото: TagilCity.ru
Проект по благоустройству территории возле реки Ежовка и прилегающих прудов в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила будет рассмотрен в администрации города.

На сегодняшний день готов пакет документов создания рекреационной зоны на Вагонке для заявки на участие в муниципальной программе «Комфортная городская среда». Заявка будет подана, как только начнется прием, рассказал заместитель председателя городской думы Игорь Базилевич во время заседания комиссии по ЖКХ.

Дело хорошее и нужно продолжать двигать его вперед. Это единственный водоем на Вагонке, где можно отдохнуть на берегу. Жители горой стоят, чтобы была зона отдыха, отметил депутат.

Основной проблемой в этом месте пока остается слив канализационных стоков в водоемы.

Напомним, жители Алтайского микрорайона на Вагонке предложили очистить русло реки Ежовка и два небольших пруда и благоустроить их берега, сделав там парковую зону. Проект поддержали депутаты Нижнетагильской городской думы.

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