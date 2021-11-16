Проект парка на тагильской реке Ежовка стает претендентом в программе благоустройства

На сегодняшний день готов пакет документов создания рекреационной зоны на Вагонке для заявки на участие в муниципальной программе «Комфортная городская среда». Заявка будет подана, как только начнется прием, рассказал заместитель председателя городской думы Игорь Базилевич во время заседания комиссии по ЖКХ.