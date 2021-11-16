Штраф за маску мэру и 100 тысяч за рулет из индейки. Итоги дня в Свердловской области

Главный раввин Свердловской области и Екатеринбурга Зелиг Ашкенази возмутился тем, что антиваксеры сравнивают введение QR-кодов и чистых зон с фашистскими концлагерями и желтыми звездами для евреев. Он заявил, что ограничения направлены на сохранение жизни и здоровья свердловчан. Поэтому граждане должны быть благодарны государству за бесплатную вакцинацию. В открытом письме он написал, что недопустимо сравнивать меры, направленные на защиту населения, с действиями нацистов. Стоит отметить, что на пикетах многие несогласные с введением QR-кодов на самом деле сравнивают новую систему с фашистским строем.
Между тем, вопрос о вакцинации от коронавируса остро стоит в регионе. Стало известно, что директор школы из Екатеринбурга скончалась от инфекции, хотя имела медотвод. Причиной для невакцинации медики назвали анафилактический шок и отек Квинке, ранее перенесенный женщиной после другой прививки. Вроде как директор и не против была бы вакцинироваться, но отказалась именно из-за медотвода.
Оказывается, не только обычные люди получают штрафы за отсутствие масочного режима. Например, «доброжелатели» сфотографировали главу Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова на заседании гордумы без отсутствия средства индивидуальной защиты. Чиновник получил штраф в 10 тысяч рублей, но сам он утверждает, что приспустил маску, чтобы попить воды.
Ведение QR-кодов также доставляет проблемы родителям, которые не могут получить необходимую медицинскую помощь своим детям. Жительница Артемовска специально поставила прививку от коронавируса, чтобы возить сына в реабилитационный центр. Однако в медучреждении отказались принимать справку о вакцинации и потребовали именно код. После жалоб в Минздрав, свердловчанке все-таки разрешили сопровождать сына, а до этого ей пришлось отправлять с ним свою подругу, у которой был заветный код.
1,5 миллиарда рублей планируют привлечь власти Свердловской области на благоустройство в 2022 году. Обустроены будут 15 дворовых и 40 общественных территорий в 34 муниципалитетах региона.
Также продолжится и благоустройство в Нижнем Тагиле. Проект по парковой зоне рядом с рекой Ежовка и прилегающих прудов в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила рассмотрит администрации города. Это единственный водоем на Вагонке, где можно отдохнуть на берегу водоемов.
Главный приз в 100 тысяч рублей выиграли супруги Андрей и Алена Печенкины из Нижнего Тагила на кулинарном шоу «Моя жена рулит» на телеканале «Суббота». Андрею под руководством супруги пришлось готовить в наушниках рулет из индейки в беконе с брусничным соусом. Выигрыш тагильчане планируют вложить в покупку дачного дома, чтобы проводить там время с детьми и друзьями.