Штраф за маску мэру и 100 тысяч за рулет из индейки. Итоги дня в Свердловской области

Чиновника из Сосьвы сфотографировали на заседании гордумы без маски — он получил штраф в 10 тысяч. Привитую маму без QR-кода не пустили в реабилитационный центр для лечения сына. Тагильчане сорвали «главный куш» в кулинарном шоу. Самые важные новости региона за 16 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter