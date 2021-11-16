На покупке поддельных документов попалась тагильский следователь после нарушения ПДД

26-летняя следователь полиции в Нижнем Тагиле оказалась на грани увольнения после того, как припарковалась на своем автомобиле в зоне действия знака «Остановка запрещена». Также оказалось, что у нее поддельные права.

Инцидент произошел 11 ноября. Девушка оставила иномарку на улице Космонавтов. Поздно вечером сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор, который доставил авто на штрафстоянку. Ночью следователь приехала в дежурную группу инспекции Тагилстроевского района, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера. Он уточнил, что девушка предъявила права и попросила вернуть ей автомобиль. После проверки документа в базе стало известно, что он поддельный. В результате были составлены протоколы за нарушение правил парковки и управление транспортом без документов. Лейтенант рассказала, что на права не сдавала и приобрела документ в феврале 2021 года в Екатеринбурге. Ей это стоило 3 тысячи рублей. По данному факту в ГУ МВД России по Свердловской области проводится служебная проверка, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых. По ее итогам будут приняты меры реагирования. Кроме того, собранные материалы направлены в следственный отдел Следственного комитета по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила.

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