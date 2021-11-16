На покупке поддельных документов попалась тагильский следователь после нарушения ПДД

На покупке поддельных документов попалась тагильский следователь после нарушения ПДД
На покупке поддельных документов попалась тагильский следователь после нарушения ПДД
Сегодня, 14:12ОбществоФото: 1MI
26-летняя следователь полиции в Нижнем Тагиле оказалась на грани увольнения после того, как припарковалась на своем автомобиле в зоне действия знака «Остановка запрещена». Также оказалось, что у нее поддельные права.

Инцидент произошел 11 ноября. Девушка оставила иномарку на улице Космонавтов. Поздно вечером сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор, который доставил авто на штрафстоянку. Ночью следователь приехала в дежурную группу инспекции Тагилстроевского района, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.

Он уточнил, что девушка предъявила права и попросила вернуть ей автомобиль. После проверки документа в базе стало известно, что он поддельный. В результате были составлены протоколы за нарушение правил парковки и управление транспортом без документов.

Лейтенант рассказала, что на права не сдавала и приобрела документ в феврале 2021 года в Екатеринбурге. Ей это стоило 3 тысячи рублей.

По данному факту в ГУ МВД России по Свердловской области проводится служебная проверка, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых. По ее итогам будут приняты меры реагирования.

Кроме того, собранные материалы направлены в следственный отдел Следственного комитета по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила.

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