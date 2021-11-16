Свыше 20 тысяч тагильчан поучаствовали в мероприятиях на воспитание патриотизма

В 2021 году на подобные мероприятия выделено 735,6 тысячи рублей, в том числе и 135,3 тысячи из бюджета области. За девять месяц было потрачено 534,4 тысячи рублей. В общей сложности по программе проведено 1,4 тысячи мероприятий с общим охватом свыше 20 тысяч человек. Отмечается, что из-за ситуации вокруг коронавируса часть мероприятий прошла в онлайн-формате. Среди значимых дистанционных мероприятий выделяется городской конкурс, посвященный Дню защитника Отечества, интеллектуальная викторина «Служу родине», познавательная акция «Поехали», посвященная празднованию 60-летия полета в космос Юрия Гагарина, и интеллектуальная игра «Загадки России. Шаг до ответа», посвященная Дню России.