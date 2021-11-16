Свыше 20 тысяч тагильчан поучаствовали в мероприятиях на воспитание патриотизма

Для того, чтобы реализовать программу «Патриотическое воспитание молодежи» было сформировано межведомственное взаимодействие с общественными патриотическими организациями, ветеранскими организациями, правоохранительными органами и частями Росгвардии. Об этом на заседании постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму заявила заместитель начальника управления физкультуры спорта и молодежной политики Анна Афонасьева.
По ее словам, на данный момент в 63 местных образовательных организациях созданы отделения детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В ее состав входят 30,5 тысячи человек. Функционирует 19 военно-патриотических клубов, в которых занимается свыше 800 курсантов. Также были созданы отряды Всероссийского детского юношеского патриотического движения «Юнармия». В них входят 330 человек.
В 2021 году были проведены мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием: митинги, интеллектуальные игры и квесты. Также молодежь могла подготовиться к службе в армии, побывать на занятиях по строевой, огневой, специальной подготовке и поучаствовать в военно-спортивных играх, соревнованиях, уроках мужества. Проходили и мероприятия, приуроченные к увековечиванию памяти тагильчан, погибших во время локальных воин, и поиску пропавших без вести.
В 2021 году на подобные мероприятия выделено 735,6 тысячи рублей, в том числе и 135,3 тысячи из бюджета области. За девять месяц было потрачено 534,4 тысячи рублей. В общей сложности по программе проведено 1,4 тысячи мероприятий с общим охватом свыше 20 тысяч человек. Отмечается, что из-за ситуации вокруг коронавируса часть мероприятий прошла в онлайн-формате. Среди значимых дистанционных мероприятий выделяется городской конкурс, посвященный Дню защитника Отечества, интеллектуальная викторина «Служу родине», познавательная акция «Поехали», посвященная празднованию 60-летия полета в космос Юрия Гагарина, и интеллектуальная игра «Загадки России. Шаг до ответа», посвященная Дню России.
В очном же формате 27 февраля в городском Дворце молодежи состоялся гала-концерт фестиваля патриотической солдатской песни «Афганский ветер», который в текущем году был посвящен 70-летию основания воздушно-десантных войск России. В марте же прошел окружной этап военно-спортивной игры «Зарница». В ней поучаствовали семь патриотических клубов, а по итогам победителем стала команда Нижнетагильского городского торгово-экономического коллежа.
В связи с празднованием годовщины победы в Великой Отечественной войне проведена региональная научно-практическая конференция «Наследники Великой Победы». Победители определялись по двум номинациям: «Урал — земля золотая» и «История России. Личности». Также состоялся конкурс музеев уголков боевой и трудовой славы. В нем приняли участие 29 музеев и 37 экскурсоводов.
С помощью курсантов военно-патриотических клубов организована мемориальная акция «Память», в рамках которой прошла приборка шести захоронений героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы, оставшихся без попечения родственников.
В апреле прошла акция «Солнце победы в окнах ветеранов», в рамках которой был подготовлен список ветеранов, нуждающихся в помощи. В результате убраны квартиры и вымыты окна в квартирах 25 участников войны. С 6 по 8 мая, совместно с городским студенческим советом и общественной организацией «Волонтеры Нижнего Тагила», проведена акция «Георгиевская ленточка».
Традиционно ко Дню Победы с 7 по 9 мая прошла акция «Вахта памяти пост № 1». Таким образом, у мемориальных комплексов вахту памяти несли 765 участников военно-патриотических объединений Нижнего Тагила. 21 мая состоялся автоквест «Спасибо деду — за победу!», в котором могла поучаствовать работающая молодежь. Победителем стала команда химического завода «Планта».
Стоит отметить, что впервые в текущем году в преддверии Дня памяти и скорби 21 июня юные тагильчане смогли принять участие во Всероссийской акции «Огненные картины войны». В парке имени Бондина участники из свечей выложили изображение танка и зажгли их в память о погибших. Также с 17 июля по 5 августа поисковый отряд «Соболь» принял участие в экспедиции в Белгородской области, организованной Министерством обороны вахты памяти 2021 года. В процессе экспедиции оказались найдены останки солдата, на данный момент разыскиваются его родные.
Конечно, мероприятий прошло не мало. Это и митинги возложения цветов в связи с памятными и календарными датами, и мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам работы за год в региональный центр патриотического воспитания Свердловской области направлено представление о вручении копии знамени Победы,рассказала Анна Афонасьева.
Копии знамени вручаются лучшим организациям патриотической направленности: коллективам общеобразовательного учреждения № 9 и Дворца молодежи Нижнего Тагила в 2021 году.
Теперь планируется провести торжественный слет отрядов военного патриотического общественного движения «Юнармия». Уже подготовлены к проведению соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, которые посвящены Дню героев отечества. Ко Дню Конституции предполагается проведение церемонии вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, и 17 декабря запланирована зимняя военно-спортивная атлетическая игра, посвященная Дню неизвестного солдата.