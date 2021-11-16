За 2 года количество многоквартирных домов без УК снизилось в 3 раза в Нижнем Тагиле

За 2 года количество многоквартирных домов без УК снизилось в 3 раза в Нижнем Тагиле
За 2 года количество многоквартирных домов без УК снизилось в 3 раза в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:12ОбществоФото: 1МI
За 2 года количество многоквартирных домов без способа управления снизилось в 3 раза в Нижнем Тагиле.

На 1 января 2019 года порядка 60 многоквартирных домов оставались без способа управления в Нижнем Тагиле, рассказал в гордуме замначальника управления ЖКХ Павел Лопатников.

Фото:tagilcity.ru

На тот же период 2020 года в городе уже было 40 домов без УК, в 2021 году это количество снизилось до 18 домов.

По данным домам мы провели конкурс, к сожалению, он не состоялся, управляющие компании не заявились. У администрации города есть планы через 5 месяцев провести повторный конкурс,рассказал Лопатников.

Заместитель спикера городской думы Нижнего Тагила Игорь Базилевич отметил положительную динамику в вопросе уменьшения количества домов, находящихся без УК, но напомнил о трех «неблагополучных» многоквартирных домах по улице Забойщиков — номера 1, 3 и 5. Чиновник надеется, что ситуация с этими домами решится в ближайшее время.

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