Болеутоляющие перестанут продавать без рецепта
16 декабря 2010, 16:51ОбществоАнка
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Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов предлагает более строго относиться к реализации ряда болеутоляющих медикаментов через аптеки.
«К сожалению, наркозависимые научились получать из болеутоляющих препаратов легкодоступный наркотик. Они экстрагируют из них так называемый «эзоморфин». Этому способствует высокая доступность болеутоляющих средств, их свободная продажа через аптеки», - цитирует Иванова Интерфакс. Он подчеркнул, что для решения этой проблемы следует ввести рецептурное регулирование продажи таких медпрепаратов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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