Болеутоляющие перестанут продавать без рецепта

«К сожалению, наркозависимые научились получать из болеутоляющих препаратов легкодоступный наркотик. Они экстрагируют из них так называемый «эзоморфин». Этому способствует высокая доступность болеутоляющих средств, их свободная продажа через аптеки», - цитирует Иванова Интерфакс. Он подчеркнул, что для решения этой проблемы следует ввести рецептурное регулирование продажи таких медпрепаратов.