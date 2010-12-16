Екатеринбург представит УрФО на карте национального издания «Монополии»
Компания Hasbro выпускает национальное издание всемирно известной игры «Монополия» с городами России. Право появиться на карте национального издания «MONOPOLY Russia» заслужили 22 российских города, в том числе Екатеринбург.
Как сообщает пресс-служба компании Hasbro, в конце ноября были объявленырезультаты всероссийского Интернет-голосования по выбору городов длянационального издания «Монополии», известной настольной игры.Екатеринбург занял почетное первое место, набрав 18 661 голосов, обойдя378 претендентов.
На карте национального издания «MONOPOLY Russia»Екатеринбург появится в виде иллюстрации к Свято-Троицкому кафедральномусобору и Центру международной торговли, представляющих собой синтезтрадиционной русской архитектуры и современного облика города.Нижний Тагил также участвовал в конкурсе, но набрал 183 голоса и занял39 место в рейтинге голосования. А так как на карте разместились всего22 города, то Нижний Тагил не попал на поле.
На карте игры помимо Екатеринбурга УрФО представляют Сургут, Курган и Челябинск.