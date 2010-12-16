Екатеринбург представит УрФО на карте национального издания «Монополии»

На карте национального издания «MONOPOLY Russia»Екатеринбург появится в виде иллюстрации к Свято-Троицкому кафедральномусобору и Центру международной торговли, представляющих собой синтезтрадиционной русской архитектуры и современного облика города.Нижний Тагил также участвовал в конкурсе, но набрал 183 голоса и занял39 место в рейтинге голосования. А так как на карте разместились всего22 города, то Нижний Тагил не попал на поле.