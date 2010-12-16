Капремонт 116-ти домов в Нижнем Тагиле завершили досрочно

Общая площадь отремонтированных многоквартирников – 590 тысяч квадратных метров. Как рассказали в управлении по связям с общественностью Фонда содействия реформированию ЖКХ в отремонтированных домах установили 583 прибора учета почти на 30 миллионов рублей, заменили 61 лифт – цена вопроса – 90 миллионов. Свои жилищные условия улучшили 20,5 тысяч человек. В Фонде ЖКХ отмечают, что на некоторых объектах в ходе ремонтных работ велось круглосуточное видеонаблюдение с трансляцией в режиме он-лайн на специально созданном информационном ресурсе, а также на сайте администрации Нижнего Тагила.