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Капремонт 116-ти домов в Нижнем Тагиле завершили досрочно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Капремонт 116-ти домов в Нижнем Тагиле завершили досрочно

16 декабря 2010, 17:10ОбществоАнка
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