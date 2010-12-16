Капремонт 116-ти домов в Нижнем Тагиле завершили досрочно
16 декабря 2010, 17:10ОбществоАнка
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В Нижнем Тагиле досрочно отремонтировали 116 домов на средства, выделенные в рамках поддержки моногородов.
Общая площадь отремонтированных многоквартирников – 590 тысяч квадратных метров. Как рассказали в управлении по связям с общественностью Фонда содействия реформированию ЖКХ в отремонтированных домах установили 583 прибора учета почти на 30 миллионов рублей, заменили 61 лифт – цена вопроса – 90 миллионов. Свои жилищные условия улучшили 20,5 тысяч человек. В Фонде ЖКХ отмечают, что на некоторых объектах в ходе ремонтных работ велось круглосуточное видеонаблюдение с трансляцией в режиме он-лайн на специально созданном информационном ресурсе, а также на сайте администрации Нижнего Тагила.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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