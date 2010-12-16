Льгот на проезд в городском транспорте для школьников и муниципальных льготников не будет

А значит, возобновить его не удастся. Во всяком случае, пока. Депутаты нижнетагильской городской Думы решили, что в 2011-м году, как и в этом, программа тоже будет приостановлена. Долги перед транспортными предприятиями за льготный проезд школьников и пенсионеров не погашены еще за прошлые годы. Весь 2010-й год гасили долги за 2009-й. За 2006 и 2007-й годы еще остались должны перевозчикам 34 миллиона рублей.