«МеГа МиНи цены»: Мировое общение по домашним ценам от МОТИВ

«Компания МОТИВ продолжает успешно развивать услуги, которые позволяют абонентам быть ближе друг к другу даже на расстояниии всегда оставаться на связи с миром, - отмечает Директор по маркетингу ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова-Седова. – Опция «МеГа МиНи цены» прекрасно подойдет для делового и повседневного общения, ведь она помогает звонить своим коллегам и близким людям в другие города и страны без ущерба для мобильного кошелька, что особенно актуально в период праздников. Например, минута исходящего вызова в Москву и Санкт-Петербург будет стоить 2,5 рубля, а звонок в такие страны, как Канада и США обойдется абоненту всего в 5 рублей. Опция «МеГа МиНи цены» стала одним из подарков нашимабонентам к Новому году».