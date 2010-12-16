«МеГа МиНи цены»: Мировое общение по домашним ценам от МОТИВ
С 15 декабря 2010 года компания МОТИВ предлагает своим абонентам новую услугу «МеГа МиНи цены», которая позволяет пользователям услуг связи Компании оптимизировать затраты на звонки в другие города и страны, и совершать междугородние и международные вызовы практически по «домашним» ценам.
Предложение ориентировано наабонентов,регулярно совершающих звонки за пределы «домашнего» региона- на любые номера абонентов России и мира.
Опция «МеГа МиНи цены» доступна на всех тарифных планах Компании при любом положительном балансе абонента. Стоимость подключения услуги равна 12 рублям, ежесуточная абонентская плата составляет 1 рубль.
Подключить «МеГа МиНи цены» пользователи сети МОТИВ могут любым удобным для них способом: самостоятельно – с помощью USSD- или SMS-запроса, дистанционно – воспользовавшись Личным Интернет-Сервисом Абонента (ЛИСА), позвонив в Контакт-центр, или в Офисах продаж и обслуживания компании МОТИВ.
«Компания МОТИВ продолжает успешно развивать услуги, которые позволяют абонентам быть ближе друг к другу даже на расстояниии всегда оставаться на связи с миром, - отмечает Директор по маркетингу ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова-Седова. – Опция «МеГа МиНи цены» прекрасно подойдет для делового и повседневного общения, ведь она помогает звонить своим коллегам и близким людям в другие города и страны без ущерба для мобильного кошелька, что особенно актуально в период праздников. Например, минута исходящего вызова в Москву и Санкт-Петербург будет стоить 2,5 рубля, а звонок в такие страны, как Канада и США обойдется абоненту всего в 5 рублей. Опция «МеГа МиНи цены» стала одним из подарков нашимабонентам к Новому году».
*Доступ к международной связи предоставляется пользователям услуг связи МОТИВ, обслуживающимся на pre-paid тарифах, если баланс лицевого счета абонента составляет более 200 рублей.