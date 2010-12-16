Микки Мауса переселили в виртуальный мир

Один из персонажей подписан как «Микки Флинн», второй - как «Кворра Маус». Это отсылка к героям фильма. В картине персонажа Джеффа Бриджеса зовут Кевин Флинн, а Оливия Уайлд играет виртуальное существо под названием Quorra. Напомним, что «Наследие» является сиквелом к вышедшему в прокат в 1982 году фильму студии Диснея «Трон». Как и в оригинальном фильме, большая часть событий в сиквеле будет развиваться в виртуальной вселенной. Однако главным героем теперь является Сэм Флинн, сын протагониста первого фильма. Лента «Трон: Наследие» выйдет в прокат во второй половине декабря 2010 года.