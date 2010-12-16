Микки Мауса переселили в виртуальный мир
16 декабря 2010, 16:37ОбществоАнка
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Компания Уолта Диснея и Acme Archives Direct разработали постеры, на которых Микки и Минни Маус представлены в образе персонажей из фильма «Трон: Наследие».
Один из персонажей подписан как «Микки Флинн», второй - как «Кворра Маус». Это отсылка к героям фильма. В картине персонажа Джеффа Бриджеса зовут Кевин Флинн, а Оливия Уайлд играет виртуальное существо под названием Quorra. Напомним, что «Наследие» является сиквелом к вышедшему в прокат в 1982 году фильму студии Диснея «Трон». Как и в оригинальном фильме, большая часть событий в сиквеле будет развиваться в виртуальной вселенной. Однако главным героем теперь является Сэм Флинн, сын протагониста первого фильма. Лента «Трон: Наследие» выйдет в прокат во второй половине декабря 2010 года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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